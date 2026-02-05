Voceros Emberá estarían bloqueando atención en salud y dejando a niños sin servicios esenciales

La Alcaldía de Bogotá denunció una grave situación ocurrida en la mañana de este jueves en el asentamiento La Florida, donde se encuentra alojada población Emberá.

Según informó la Administración Distrital, se presentó un bloqueo que impidió el ingreso de los equipos técnicos de la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría Distrital de Salud, lo que frustró la prestación de servicios sociales y de salud.

El Distrito alertó que esta situación tuvo una afectación directa sobre niños, niñas y adolescentes, quienes dependen de estos servicios para la garantía de sus derechos fundamentales dentro de la UPI La Florida.

Voceros emberá están bloqueando la salud a niños Emberá de la UPI La Florida

De acuerdo con la información oficial, el bloqueo fue realizado por voceros de la comunidad Emberá, quienes condicionaron el ingreso de los equipos distritales a la contratación directa de personas de la misma comunidad.

Para la Administración Distrital, esta exigencia constituye una forma de presión indebida que interrumpe la continuidad de la atención institucional y pone en riesgo derechos fundamentales, especialmente los de la niñez y la adolescencia.

La Alcaldía enfatizó que la presencia institucional en la UPI La Florida ha sido permanente y tiene como propósito prevenir vulneraciones y garantizar los derechos del pueblo Emberá, con un énfasis especial en la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Según se indicó, la oferta de servicios se ha desarrollado de manera articulada con la comunidad, dentro de un marco de respeto por sus usos y costumbres.

Ya se había acordado el ingreso de personal para ofrecer servicios a los niños Emberá

Como antecedente clave, el Distrito recordó que el 4 de febrero, y con la presencia de órganos de control, se llevó a cabo un espacio de socialización con voceros de la comunidad Emberá, en el que se presentó la oferta institucional dirigida a niños, niñas y adolescentes.

Esta oferta incluía servicios de jardines infantiles y el programa Atrapasueños, que se presta al interior de la UPI La Florida. No obstante, pese a este espacio de diálogo, se advirtió que el ingreso de los equipos sería bloqueado si no se accedía a las solicitudes de contratación.

La Administración Distrital rechazó de manera enfática cualquier acción que limite o impida el acceso de la población a los servicios sociales y de salud, y recalcó que condicionar el ejercicio de estos derechos a exigencias particulares es inaceptable.

En este contexto, reiteraron que la garantía de los derechos de la niñez no puede estar sujeta a ningún tipo de negociación y recordaron que la protección integral de los menores es una responsabilidad compartida entre las familias, la sociedad y el Estado.