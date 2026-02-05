CANAL RCN
Internacional

Ley de amnistía avanza en Venezuela: superó su primera prueba en el parlamento

El proyecto beneficiaría a los presos políticos del régimen. Un dato no menor es que está siendo impulsado por Delcy Rodríguez.

Presos políticos en Venezuela.
Presos políticos en Venezuela. Foto: AFP.

AFP

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 05 de 2026
05:06 p. m.
Este jueves 5 de febrero, se dio una histórica decisión en Venezuela que podría marcar el rumbo político.

Nicolás Maduro completó el primer mes desde que fue arrestado por Estados Unidos en la madrugada del sábado 3 de enero. Desde ese momento, ha estado preso en una cárcel de Nueva York junto a su esposa Cilia Flores.

Delcy Rodríguez ha liderado el proyecto

Mientras tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha gobernado de manera interina. En sus manos está la transición, en la que también está influyendo el Gobierno de Donald Trump.

Hace pocas horas, el parlamento aprobó por unanimidad la primera discusión del proyecto de ley de amnistía, el cual está siendo impulsado por Rodríguez.

Para entender la iniciativa, es importante mencionar que excluye a aquellos que “hayan cometido delitos graves que, por su naturaleza, comprometan la ética y la dignidad humana, violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”.

¿Cómo sería la ley de amnistía?

La amnistía cobijaría a los presos políticos, quienes han sido señalados por traición a la patria, terrorismo e instigación al odio. Con la aprobación, lo siguiente será una consulta pública, siendo la antesala al debate final.

Es clave mencionar que contempla casos de los 27 años del chavismo (los 14 de Chávez y los 13 de Maduro), incluyendo lo ocurrido en abril de 2002, cuando Chávez fue derrocado y hubo huelga.

La iniciativa también beneficia a María Corina Machado, por el hecho que contempla la revocatoria de las inhabilitaciones políticas de 1999 a 2026. Ella fue vetada por el régimen para participar en las elecciones de 2024.

Luis Romero es uno de los diputados que ha destacado la iniciativa, calificándola como un acto de valentía por parte de la presidenta interina. Por su parte, Tomás Guanipa afirmó que debe ser pilar en la reconstrucción nacional.

