"Me voy a morir": Juliana Calderón reveló la escalofriante premonición que tuvo el primo de Yeison Jiménez antes del accidente aéreo

Juliana Calderón, la hermana de Yina Calderón, estaba saliendo con Juan Manuel Rodríguez, el primo de Yeison Jiménez que murió junto a él en el accidente aéreo ocurrido en Boyacá.

De acuerdo con lo que expuso Juliana en una entrevista con Impresentables, en Los40 Colombia, juntos tenían la intención de formalizar la relación, pero aún no lo habían hecho porque ella no se sentía lista para la dinámica nocturna de los conciertos y la vida artística.

Además, en ese diálogo, Juliana Calderón también recordó que Juan Manuel Rodríguez, el primo de Yeison Jiménez, tuvo un escalofriante presentimiento antes de lo ocurrido en la tarde del 10 de enero. ¿Cuál fue?

Esta fue la impactante y escalofriante premonición que tuvo Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez, antes de su muerte

En la mañana de este 5 de febrero, Juliana Calderón contó que Juan Manuel Rodríguez, al igual que Yeison Jiménez, sentía que se iba a morir pronto.

"Él una vez, obviamente tomado, me dijo: 'Yo siento que me voy a morir pronto', pero yo le respondía: 'Cómo se te ocurre'", comenzó expresando Juliana Calderón.

"Él me dijo: 'Negra, a mí me dolería mucho dejar a mi hija, a mi abuelita, a mi mamá, a mi familia, porque dependen de mí y dejarlas solitas es muy complejo'", añadió la hermana de Yina.

¿Cuándo fue la última vez que Juliana Calderón habló con Juan Manuel Rodríguez, el primo de Yeison Jiménez?

Juliana Calderón tuvo una llamada con Juan Manuel Rodríguez el 10 de enero de 2026, dos horas antes del fatídico accidente aéreo.

En esa conversación, él le pidió perdón y juntos acordaron verse al otro día en Miraflores, Boyacá, teniendo en cuenta que Yina Calderón tenía un toque y Yeison Jiménez iba a cantar en un concierto que ya estaba agendado.