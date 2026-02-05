"Se va a mover la tierra": Mhoni Vidente lanzó impactante predicción sobre un fenómeno natural en el 2026

Mhoni Vidente, la reconocida astróloga cubana, predijo un sismo en México en los últimos meses del 2025 y ese fenómeno se terminó cumpliendo el 2 de enero de 2026.

Además, desde el inicio del nuevo año, ha estado realizando nuevas predicciones y, en una de ellas, advirtió que se van a seguir presentando fenómenos naturales para los que hay que estar preparados.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Mhoni Vidente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente alertó sobre un nuevo sismo en el 2026

De acuerdo con uno de los análisis de Mhoni Vidente, en el 2026 no solo habrá altas temperaturas, sino que varios movimientos telúricos.

No obstante, según sus cartas, no serán graves. Su explicación exacta fue la siguiente:

"Así que va a ser un año de mucha tembladora, mucho calor y muchos sismos, pero nada grave, sino que solo los sustos", comenzó relatando Mhoni Vidente.

"Se va a mover la tierra. En Oaxaca acaban de encontrar una tumba, que es uno de los hallazgos más importantes de los olmecas. Esto fue gracias a un sismo", añadió la reconocida astróloga.

Sus declaraciones se pueden escuchar en el video que estará adjunto a continuación:

¿Qué otras predicciones alarmantes ha realizado Mhoni Vidente para el 2026?

En otros de sus análisis, Mhoni Vidente ha manifestado que ha visto la muerte de un importante líder político.

Según ella, entre las posibilidades podrían estar Vladímir Putin o Xi Jinping, el presidente de China, y habría consecuencias a nivel mundial.

Además, Mhoni Vidente también ha tenido premoniciones de un accidente aéreo que se podría presentar en la Ciudad de México.

De acuerdo con su explicación, esto se desencadenaría por atacar a un importante empresario o político.

No obstante, en cuanto a esa revelación, Mhoni Vidente aún no ha mencionado ningún nombre.