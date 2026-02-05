CANAL RCN
Tendencias

"Se va a mover la tierra": Mhoni Vidente lanzó impactante predicción sobre un fenómeno natural en el 2026

La astróloga, tras analizar sus cartas, explicó exactamente qué es lo que podría pasar en los próximos meses.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
06:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mhoni Vidente, la reconocida astróloga cubana, predijo un sismo en México en los últimos meses del 2025 y ese fenómeno se terminó cumpliendo el 2 de enero de 2026.

Además, desde el inicio del nuevo año, ha estado realizando nuevas predicciones y, en una de ellas, advirtió que se van a seguir presentando fenómenos naturales para los que hay que estar preparados.

"Se visualiza un golpe de Estado": inesperada predicción de Mhoni Vidente para el 2026
RELACIONADO

"Se visualiza un golpe de Estado": inesperada predicción de Mhoni Vidente para el 2026

¿Qué fue exactamente lo que dijo Mhoni Vidente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente alertó sobre un nuevo sismo en el 2026

De acuerdo con uno de los análisis de Mhoni Vidente, en el 2026 no solo habrá altas temperaturas, sino que varios movimientos telúricos.

No obstante, según sus cartas, no serán graves. Su explicación exacta fue la siguiente:

"Así que va a ser un año de mucha tembladora, mucho calor y muchos sismos, pero nada grave, sino que solo los sustos", comenzó relatando Mhoni Vidente.

"Se va a mover la tierra. En Oaxaca acaban de encontrar una tumba, que es uno de los hallazgos más importantes de los olmecas. Esto fue gracias a un sismo", añadió la reconocida astróloga.

Sus declaraciones se pueden escuchar en el video que estará adjunto a continuación:

¿Qué otras predicciones alarmantes ha realizado Mhoni Vidente para el 2026?

En otros de sus análisis, Mhoni Vidente ha manifestado que ha visto la muerte de un importante líder político.

Según ella, entre las posibilidades podrían estar Vladímir Putin o Xi Jinping, el presidente de China, y habría consecuencias a nivel mundial.

Además, Mhoni Vidente también ha tenido premoniciones de un accidente aéreo que se podría presentar en la Ciudad de México.

"Veo una tragedia": escalofriante advertencia de Mhoni Vidente para reconocidos cantantes
RELACIONADO

"Veo una tragedia": escalofriante advertencia de Mhoni Vidente para reconocidos cantantes

De acuerdo con su explicación, esto se desencadenaría por atacar a un importante empresario o político.

No obstante, en cuanto a esa revelación, Mhoni Vidente aún no ha mencionado ningún nombre.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Juliana Calderón rompió en llanto y contó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez y Juan Manuel Rodríguez

Artistas

"Me voy a morir": Juliana Calderón reveló la escalofriante premonición que tuvo el primo de Yeison Jiménez antes del accidente aéreo

Artistas

"Perdóneme": estas fueron las últimas palabras que Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez, le dijo a Juliana Calderón

Otras Noticias

Congreso de la República

Entre lágrimas, Berenice Bedoya exige mayor seguridad para los congresistas tras atentado contra equipo del senador Castellanos

Dos miembros del equipo de seguridad del senador por el partido ASI fueron asesinados y otros cuatro se encuentran desaparecidos.

Subsidios

Ciudadanos tendrán beneficio de vivienda al que pueden aplicar: deben tener estos ingresos

Este programa permite que más personas puedan acceder a importantes beneficios.

James Rodríguez

El nuevo equipo de James Rodríguez: Fabrizio Romano soltó la bomba

Venezuela

Ley de amnistía avanza en Venezuela: superó su primera prueba en el parlamento

Enfermedades

Cansancio diario: expertos explican por qué puede deberse a una deficiencia de hierro