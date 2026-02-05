Novedades en cuatro bancos que ofrecen créditos a reportados en este 2026

Estar reportado en centrales de riesgo como DataCrédito ya no es una sentencia definitiva de exclusión financiera. Gracias a la consolidación de la modalidad de libranza y al auge de productos garantizados, diversas entidades bancarias han diseñado rutas para que quienes tienen un historial negativo puedan acceder a liquidez y, lo más importante, saneen su perfil crediticio.

Para ellos, existen varios salvavidas en los que puede confiar su deuda y solventar un poco el panorama. Estos son cuatro bancos que lideran la oferta de créditos para reportados en este 2026.

Bancos que prestan dinero a reportados en este 2026

Banco Finandia

Finandina se ha consolidado como uno de los bancos más innovadores en el segmento de "reconstrucción financiera". Su producto estrella para este 2026 es la Tarjeta de Crédito Garantizada.

El usuario constituye un CDT (Certificado de Depósito a Término) que sirve como respaldo total del cupo de la tarjeta.

Al estar respaldada por el propio dinero del cliente, el banco no prioriza el puntaje en centrales de riesgo. El uso recurrente y el pago puntual de esta tarjeta reportan un comportamiento positivo que permite elevar el score en pocos meses.

Banco de Bogotá: Flexibilidad mediante Libranza

Como una de las entidades más tradicionales, el Banco de Bogotá ha reforzado sus convenios de libranza en 2026. Esta modalidad permite que las cuotas del crédito se descuenten directamente de la nómina o mesada pensional, lo que reduce drásticamente el riesgo de impago para el banco.

Aunque evalúan el reporte, la estabilidad laboral y el convenio empresarial suelen pesar más que una mora pasada en telefonía o servicios, permitiendo desembolsos para unificación de deudas.

Banco AV Villas: Créditos con enfoque en estabilidad

AV Villas mantiene una línea de crédito de consumo bajo la modalidad de libranza que es accesible para personas con reportes negativos, siempre que cumplan con una antigüedad laboral mínima y sus ingresos superen el salario mínimo.

El banco se enfoca en la capacidad de pago actual del solicitante. Si el reporte en centrales es por montos menores o ya está en proceso de solución, AV Villas facilita el crédito para capital de trabajo o libre inversión a través del descuento directo.

Banco Agrario: Inclusión para la "Economía Popular"

En línea con las políticas de inclusión financiera vigentes en 2026, el Banco Agrario ha lanzado programas específicos para trabajadores independientes y pequeños productores que suelen estar reportados por falta de experiencia o micro-mora.

Muchos de estos créditos cuentan con garantías del Fondo Nacional de Garantías (FNG), lo que permite al banco flexibilizar sus requisitos de historial crediticio. Es la opción ideal para quienes buscan emprender en sectores rurales o urbanos populares.