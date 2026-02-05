El nuevo equipo de James Rodríguez: Fabrizio Romano soltó la bomba

El futuro de James Rodríguez parece estar cada vez más cerca de definirse. El reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes internacional, aseguró que el volante colombiano ya tendría un acuerdo verbal para unirse a un nuevo club y comenzar así otra etapa en su carrera profesional.

Según la información revelada por Romano, el mediocampista ofensivo estaría listo para mudarse a la Major League Soccer (MLS) como agente libre, mientras se ultiman los detalles contractuales antes de la firma oficial. De confirmarse la operación, el capitán de la Selección Colombia afrontaría un nuevo desafío en el fútbol norteamericano.

Un acuerdo encaminado hacia la MLS

De acuerdo con el reporte del periodista europeo, el club que negocia con el colombiano es el Minnesota United. Las partes ya tendrían un acuerdo verbal, por lo que solo restarían algunos aspectos administrativos y legales para que se concrete la firma del contrato.

La operación se realizaría con James en condición de agente libre, lo que facilitaría el movimiento y permitiría al futbolista negociar directamente los términos de su vinculación. El anuncio oficial dependería de que se cierren los últimos detalles y se completen los procesos formales de documentación.

De concretarse el traspaso, el mediocampista llegaría a una liga que ha venido creciendo en competitividad y visibilidad internacional, y donde ya han actuado varias figuras del fútbol mundial en los últimos años.

Un nuevo capítulo en su carrera

Para James, este posible paso al Minnesota United representaría una nueva etapa tras un recorrido por distintas ligas del mundo. El volante ha jugado en el fútbol colombiano, argentino, portugués, francés, español, alemán, inglés, catarí y brasileño, consolidando una carrera con presencia en varios de los clubes más importantes del planeta.

Ahora, con 34 años, el colombiano buscaría estabilidad y continuidad en un torneo que ha servido como vitrina para futbolistas experimentados y que también le permitiría mantenerse en el radar de la Selección Colombia.

Aunque todavía faltan las firmas oficiales, todo indica que el anuncio podría darse en los próximos días, lo que marcaría el inicio de una nueva aventura para uno de los jugadores más influyentes del fútbol colombiano en la última década.