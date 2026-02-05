CANAL RCN
Deportes

El nuevo equipo de James Rodríguez: Fabrizio Romano soltó la bomba

James Rodríguez ya llegó a un acuerdo verbal con su nuevo equipo, el cual será por lo menos hasta el Mundial de Estados Unidos.

James Rodríguez
Foto: @jamesrodriguez10

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
06:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El futuro de James Rodríguez parece estar cada vez más cerca de definirse. El reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes internacional, aseguró que el volante colombiano ya tendría un acuerdo verbal para unirse a un nuevo club y comenzar así otra etapa en su carrera profesional.

Según la información revelada por Romano, el mediocampista ofensivo estaría listo para mudarse a la Major League Soccer (MLS) como agente libre, mientras se ultiman los detalles contractuales antes de la firma oficial. De confirmarse la operación, el capitán de la Selección Colombia afrontaría un nuevo desafío en el fútbol norteamericano.

Este sería el contrato que tendría James Rodríguez con su nuevo equipo
RELACIONADO

Este sería el contrato que tendría James Rodríguez con su nuevo equipo

Un acuerdo encaminado hacia la MLS

De acuerdo con el reporte del periodista europeo, el club que negocia con el colombiano es el Minnesota United. Las partes ya tendrían un acuerdo verbal, por lo que solo restarían algunos aspectos administrativos y legales para que se concrete la firma del contrato.

La operación se realizaría con James en condición de agente libre, lo que facilitaría el movimiento y permitiría al futbolista negociar directamente los términos de su vinculación. El anuncio oficial dependería de que se cierren los últimos detalles y se completen los procesos formales de documentación.

De concretarse el traspaso, el mediocampista llegaría a una liga que ha venido creciendo en competitividad y visibilidad internacional, y donde ya han actuado varias figuras del fútbol mundial en los últimos años.

Un nuevo capítulo en su carrera

Para James, este posible paso al Minnesota United representaría una nueva etapa tras un recorrido por distintas ligas del mundo. El volante ha jugado en el fútbol colombiano, argentino, portugués, francés, español, alemán, inglés, catarí y brasileño, consolidando una carrera con presencia en varios de los clubes más importantes del planeta.

Captaron a James Rodríguez en una sesión espiritual: revelaron fotografías del capitán
RELACIONADO

Captaron a James Rodríguez en una sesión espiritual: revelaron fotografías del capitán

Ahora, con 34 años, el colombiano buscaría estabilidad y continuidad en un torneo que ha servido como vitrina para futbolistas experimentados y que también le permitiría mantenerse en el radar de la Selección Colombia.

Aunque todavía faltan las firmas oficiales, todo indica que el anuncio podría darse en los próximos días, lo que marcaría el inicio de una nueva aventura para uno de los jugadores más influyentes del fútbol colombiano en la última década.

James Rodríguez sorprende y este sería su nuevo equipo: “Aquí vamos”
RELACIONADO

James Rodríguez sorprende y este sería su nuevo equipo: “Aquí vamos”

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Omar Pérez

"Con dolor": Omar Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe, rompió el silencio desde una camilla tras su infarto

Luis Díaz

La ambiciosa reacción de Luis Díaz tras quedarse con premio individual en Alemania: "Quiero ganar todo"

Miguel Ángel Borja

Miguel Ángel Borja marcó su primer gol en Emiratos Árabes: vea la anotación

Otras Noticias

San Andrés

Subió el costo de ingreso a San Andrés: en esto quedó para el 2026

Conozca cuál es el nuevo valor de la tarjeta de turismo para ingresar a San Andrés con costo obligatorio.

Clan del Golfo

¿Se suspendió la orden de captura contra ‘Chiquito Malo’? Esto se sabe

Este hombre es el máximo cabecilla del Clan del Golfo y fue pedido en extradición por Estados Unidos.

Artistas

Juliana Calderón rompió en llanto y contó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez y Juan Manuel Rodríguez

Venezuela

Ley de amnistía avanza en Venezuela: superó su primera prueba en el parlamento

Enfermedades

Cansancio diario: expertos explican por qué puede deberse a una deficiencia de hierro