Astróloga reveló impactante predicción sobre Baby Demoni que cambiaría el rumbo del caso

El fallecimiento de Alejandra Esquin, más conocida como Baby Demoni, ha conmocionado a varios de sus seguidores y ha generado muchos interrogantes tras su partida.

Esto se sabe sobre la muerte de Baby Demoni

La noticia fue confirmada por Juliana y Yina Calderón a través de sus redes sociales. Baby Demoni era reconocida por compartir contenido sobre su estilo de vida y por su trabajo como modelo en las plataformas digitales.

Por el momento, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de su fallecimiento , ya que aún no se han determinado las circunstancias del hecho.

De hecho, Yina Calderón manifestó que le resultan extrañas las condiciones en las que ocurrió la muerte y aseguró haberse reunido con la familia de Baby Demoni para expresarles su apoyo y acompañarlos en este momento tan difícil.

¿Qué dijo la astróloga sobre la muerte de Baby Demoni?

A través de redes sociales se viralizó una sorprendente predicción relacionada con el caso de Baby Demoni. En el video, una astróloga asegura que algunas personas han difundido versiones falsas sobre las causas de su fallecimiento, aclarando que ella no fue responsable de su propia muerte.

“Era una chica llena de futuro, de vida; tenía proyectos y metas claras. De hecho, la visualizaba participando en un reality show”, afirmó la vidente.

Asimismo, la astróloga mencionó que, según su percepción, habría una persona de piel morena que se encuentra involucrada en el caso, y que este individuo habría tenido un vínculo sentimental con la creadora de contenido.

“Es un chico… ese chico debe resguardarse, porque algo podría sucederle”, agregó.

Por el momento, se desconoce más detalles sobre la situación y se espera que las próximas horas se conozcan declaraciones sobre el fallecimiento.