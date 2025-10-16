CANAL RCN
Tendencias

Astróloga reveló impactante predicción sobre Baby Demoni que cambiaría el rumbo del caso

En redes sociales, una astróloga sorprendió al revelar una predicción sobre el fallecimiento de Alejandra Esquin, más conocida como Baby Demoni.

Baby Demony video
FOTO: Baby Demony - IG

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
07:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fallecimiento de Alejandra Esquin, más conocida como Baby Demoni, ha conmocionado a varios de sus seguidores y ha generado muchos interrogantes tras su partida.

La predicción aterradora de Mhoni Vidente sobre el destino de Piqué: la astróloga lo sentenció
RELACIONADO

La predicción aterradora de Mhoni Vidente sobre el destino de Piqué: la astróloga lo sentenció

Esto se sabe sobre la muerte de Baby Demoni

La noticia fue confirmada por Juliana y Yina Calderón a través de sus redes sociales. Baby Demoni era reconocida por compartir contenido sobre su estilo de vida y por su trabajo como modelo en las plataformas digitales.

Por el momento, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de su fallecimiento, ya que aún no se han determinado las circunstancias del hecho.

De hecho, Yina Calderón manifestó que le resultan extrañas las condiciones en las que ocurrió la muerte y aseguró haberse reunido con la familia de Baby Demoni para expresarles su apoyo y acompañarlos en este momento tan difícil.

Selección Colombia la pasaría mal en Brasil: astrólogo dio preocupante predicción
RELACIONADO

Selección Colombia la pasaría mal en Brasil: astrólogo dio preocupante predicción

¿Qué dijo la astróloga sobre la muerte de Baby Demoni?

A través de redes sociales se viralizó una sorprendente predicción relacionada con el caso de Baby Demoni. En el video, una astróloga asegura que algunas personas han difundido versiones falsas sobre las causas de su fallecimiento, aclarando que ella no fue responsable de su propia muerte.

“Era una chica llena de futuro, de vida; tenía proyectos y metas claras. De hecho, la visualizaba participando en un reality show”, afirmó la vidente.

Asimismo, la astróloga mencionó que, según su percepción, habría una persona de piel morena que se encuentra involucrada en el caso, y que este individuo habría tenido un vínculo sentimental con la creadora de contenido.

“Es un chico… ese chico debe resguardarse, porque algo podría sucederle”, agregó.

Por el momento, se desconoce más detalles sobre la situación y se espera que las próximas horas se conozcan declaraciones sobre el fallecimiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

“Es imposible que no duela el alma”: Greeicy rompe el silencio sobre la situación legal de su padre

Shakira

Jennifer López confesó su inconformidad al compartir escenario con Shakira en el Super Bowl

Viral

Justin Bieber sorprende a sus fanáticos al aparecer junto a Fuerza Regida en Los Ángeles

Otras Noticias

Animales

¿Qué son las mascotas de apoyo emocional y cómo obtener este certificado en Colombia?

Estas mascotas brindan beneficios terapéuticos a personas con alguna condición psicológica o mental.

Venezuela

Venezuela despliega tropas en la frontera con Colombia ante maniobras militares de Estados Unidos

Los efectivos se desplegaron en torno al Puente Internacional Simón Bolívar que comunica a las ciudades colombianas de Cúcuta y Villa del Rosario.

Hogar

¿Qué significa no querer recibir visitas en casa? Esto dice la psicología

Andi

Anuncian oficialmente el Día del Motociclista en Colombia: fecha en la se conmemorará cada año

Atlético Nacional

Atlético Nacional aclara la situación de Leonel Álvarez y su posible regreso al club como DT