Bogotá tendrá jornada gratuita de bienestar para mascotas ‘Guau al parque’

La capital colombiana se está preparando para una nueva jornada de bienestar gratuita enfocada principalmente en los animales de compañía.

Durante el evento, los propietarios de los animales tendrán la oportunidad de acceder a diferentes servicios y distintas actividades de sensibilización para resaltar la tenencia responsable de los peludos que nos acompañan en casa.

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¿En dónde será la jornada para animales en Bogotá?

El IDPYBA, junto a Subred Centro Oriente y la Mesa Local de Protección y Bienestar Animal, organizó el evento ‘Guau al parque’. Esta es una experiencia diseñada para fomentar el bienestar animal, su cuidado y protección guiada para perros y gatos.

La jornada se llevará a cabo este sábado 16 de mayo, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Parque principal Ciudad Berna, en la calle 7 sur con carrera 12. Según la invitación del IDPYBA, se espera que los ciudadanos lleguen junto a sus mascotas de compañía como perros y gatos.

“Te invitamos a participar en esta jornada interinstitucional de sensibilización sobre la tenencia responsable de animales de compañía con servicios gratuitos y actividades para el bienestar de perros y gatos”, señaló la institución.

Dentro de las actividades que se desarrollarán durante la jornada se podrán acceder a servicios de bienestar como valoración veterinaria, desparasitación y vacunación antirrábica.

En la zona de actividades también se podrán encontrar pistas de canicross, hecha por la comunidad, y actividades recreativas lúdicas-recreativas en materia de salud ambiental.

Los dueños de las mascotas también podrán acceder al servicio de vacunación gratuita para la influenza, VPH y tétano.

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Más zonas con la jornada ‘Guau al parque’

Así mismo, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar también dio a conocer, en las horas más recientes, una nueva jornada de bienestar en el Parque El Jazmín en la localidad de Puente Aranda.

Esta también se hará el sábado 16 de mayo durante la franja horaria entre las 9:00 a.m. a la 1:00 p.m.