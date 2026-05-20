Expopet 2026 en Corferias: fechas, actividades y requisitos para mascotas

Con más de 200 expositores, zonas de adopción, concursos como Canisalto y una amplia agenda, esta feria promete bienestar y diversión para el integrante más consentido de su hogar.

¿Cuándo es Expopet 2026 y qué actividades hay para mascotas?

Las familias interespecie en Bogotá tienen una cita imperdible este año. Del 13 al 17 de agosto, los pabellones de Corferias abrirán sus puertas para celebrar Expopet 2026, el evento que reúne a más de 200 expositores en torno al cuidado, la salud y la diversión de los animales de compañía.

Esta edición está diseñada bajo un concepto de "experiencia 360", lo que significa que no solo los dueños disfrutarán de la muestra comercial, sino que los verdaderos protagonistas serán los peludos. Familias, profesionales de la veterinaria y comerciantes encontrarán un espacio ideal para el networking y el esparcimiento.

Canisalto, Copa Felina y más: atractivos principales en Corferias

Para quienes buscan entretenimiento en vivo, la agenda lúdica de Expopet 2026 es una de las más robustas hasta la fecha. Entre los eventos que más capturan la atención del público se encuentran:

Canisalto : La popular competencia que premiará el mejor salto al agua durante el último día de la feria.

: La popular competencia que premiará el mejor salto al agua durante el último día de la feria. Escuela de la Felicidad : Un espacio dedicado a fortalecer el vínculo entre cuidadores y animales.

: Un espacio dedicado a fortalecer el vínculo entre cuidadores y animales. Competencias de destreza : Incluyendo la esperada Copa de Agility y Canicross.

: Incluyendo la esperada Copa de Agility y Canicross. Exhibiciones especializadas: Como la Copa Internacional Felina, exposición canina, Aquascaping Bogotá y "Mi criollo más bello".

De manera complementaria, el evento contará con una sólida agenda académica para los profesionales del sector, destacando el primer Simposio PetIndustry Expopet, donde se abordarán las últimas tendencias en cuidado animal. Carlos Ruíz, jefe de proyecto de Corferias, señaló:

Pensamos en una feria que fluya como un ecosistema que genere bienestar para las familias, destacando nuestro rol como impulsores del bienestar animal.

Cifras de mascotas en Colombia: un sector en constante crecimiento

El impacto de Expopet responde a una realidad innegable: los animales de compañía son un pilar fundamental en los hogares colombianos. Según datos recientes del DANE, para 2025 el 67 % de los hogares en el país convive con al menos un perro, gato u otra especie. Esto representa un salto significativo del 19 % frente a las cifras de 2020.

Además, firmas como Euromonitor proyectan que el gasto en productos y servicios para mascotas en Colombia alcanzará los 6,1 billones de pesos para 2026. Rubros como alimentación especializada, salud veterinaria y accesorios lideran este mercado, consolidando a Colombia como el cuarto país en Latinoamérica con mayor consumo en este sector.

Adopción de perros y gatos: una oportunidad para cambiar vidas

Fiel a su compromiso social, Expopet 2026 habilitará una gran zona de adopciones en alianza con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y diversas fundaciones. Esta iniciativa busca encontrar hogares responsables para cientos de animales rescatados, promoviendo la tenencia responsable mediante rigurosos estándares de selección.

Este esfuerzo es vital en Colombia, donde se estima que un millón de animales viven en condición de calle. Las organizaciones advierten sobre el preocupante aumento del abandono, recordando que hasta el 40 % de las mascotas regaladas en Navidad terminan en las calles a principios de año.

Requisitos de ingreso a Expopet 2026: vacunas y normas para su peludo

Para garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los asistentes, la organización ha establecido normas estrictas de ingreso que usted debe tener en cuenta antes de planear su visita:

Carné de vacunación : Es obligatorio presentar el esquema de vacunas al día de su mascota.

: Es obligatorio presentar el esquema de vacunas al día de su mascota. Razas de manejo especial : Los perros catalogados bajo esta categoría deben ingresar portando bozal, conforme a la ley colombiana.

: Los perros catalogados bajo esta categoría deben ingresar portando bozal, conforme a la ley colombiana. Elementos de control: Todas las mascotas deben estar identificadas, usar pechera o collar, y permanecer siempre con correa junto a sus dueños. No se permitirán animales sueltos en los pabellones.

Para conocer tarifas de boletería y la programación detallada por días, los interesados pueden consultar el sitio web oficial expopet.com.co.