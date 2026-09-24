Freno en seco para los que tienen patinetas eléctricas: dura multa se les aplicará por esta práctica

El uso masivo de las patinetas y vehículos eléctricos livianos se ha consolidado como una de las alternativas de movilidad más populares en las principales ciudades del país. Sin embargo, la aparente libertad con la que muchos ciudadanos solían transitar por las calles terminó.

Con la implementación formal de la Ley 2486, las autoridades de tránsito endurecieron los controles para ponerle freno al caos en las ciclorrutas y vías mixtas, estableciendo sanciones económicas severas para quienes desconozcan las normativas vigentes.

Actualmente, cometer infracciones comunes al manubrio de una patineta eléctrica puede acarrear una sanción económica equivalente a seis salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que se traduce en un monto cercano a los $350.178 pesos.

Lo preocupante para muchos conductores es que gran parte de estas faltas se cometen por simple desconocimiento o por "malas mañas" adquiridas con los años.

¿Cuáles son los errores más frecuentes que castiga la ley?

Entre las conductas sancionadas de manera recurrente por los agentes de tránsito se destacan varias acciones cotidianas que los usuarios pasan por alto:

Invadir el espacio peatonal: Uno de los errores más graves y repetitivos es transitar por los andenes, aceras o zonas exclusivas para transeúntes. Las patinetas eléctricas deben circular estrictamente por la ciclo-infraestructura y, solo en casos excepcionales donde esta no exista, por el carril derecho de las vías vehiculares.

Olvidar los elementos de protección personal: Conducir sin el casco de seguridad debidamente abrochado no solo pone en riesgo la vida del centavista, sino que es motivo directo de multa e incluso de la inmovilización inmediata del vehículo.

Circular sin iluminación ni elementos reflectivos: La normativa exige que las patinetas lleven de manera obligatoria una luz blanca delantera y una luz roja trasera. Asimismo, entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., el uso de prendas o accesorios reflectivos es completamente mandatorio para garantizar la visibilidad nocturna.

Superar los límites de velocidad permitidos: Aunque parezcan vehículos inofensivos, la ley fija topes máximos de 25 km/h en ciclorrutas y hasta 40 km/h en vías habilitadas, velocidades que muchos conductores ignoran al transitar cuesta abajo o en tramos despejados.

Maniobras prohibidas: Adelantar a otros actores viales por la derecha, zigzaguear entre automóviles o girar sin utilizar las señales manuales o direccionales también forma Deportivamente parte de la lista negra de infracciones.

Las autoridades reiteran que el objetivo de estas medidas no es frenar la transición hacia alternativas de transporte ecológicas, sino fomentar una convivencia armónica y segura en el espacio público.

Los operativos de control se han intensificado en corredores viales estratégicos, por lo que se recomienda a los usuarios revisar el estado técnico de sus dispositivos y acatar las disposiciones legales para proteger su bolsillo y su integridad física.