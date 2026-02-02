CANAL RCN
Bad Bunny hizo historia en los Grammy 2026: se llevó 3 galardones y lanzó mensaje contra ICE

El puertorriqueño se convirtió en el primer artista latino en lograr dicha hazaña durante una misma premiación.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
02:53 p. m.
No hay duda de que Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido artísticamente como Bad Bunny, ha logrado posicionarse dentro de la industria musical global como una de las estrellas más importantes, influyentes y polémicas de los últimos años.

Su música ha trascendido del histórico género conocido como trap o el mismísimo reggaetón ya que su obra labor también ha impactado importantes movimientos sociales y políticos que le dan el foco principalmente a las problemáticas de Puerto Rico.

Es por esto que, su trabajo ‘Debí tirar más fotos’ hoy es reconocida por el mundo y la academia como el mejor álbum del año al competir con grandes estrellas de la música internacional como Justin Bieber, Lady Gaga, entre otros.

¿Cuáles fueron los premios que se llevó Bad Bunny en los Grammy 2026?

Desde la revelación del listado de nominados el puertorriqueño se posicionó como uno de los favoritos al contar con más de tres nominaciones para la velada. No fue hasta la premiación que el puertorriqueño se llevó grandes sorpresas ya que obtuvo 3 estatuillas en las categorías: Mejor interpretación musical mundial por ‘Debí tirar más fotos’, Mejor álbum de música urbana y Álbum del año.

Desde su primera nominación en los premios musicales, en el año 2019, el “conejo malo” ha recibido más de 15 nominaciones por lo que hoy se posiciona como uno de los artistas latinos que más han sobresalido en esta academia.

Momentos virales de Bad Bunny en los Grammy 2026

Por supuesto, el intérprete de ‘Pitorro de coco’ sabe muy bien captar la atención no solo de su público, sino también de las cámaras. Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando recibió el premio a Mejor álbum de música urbana de manos de su colega Karol G con quien se dio un fraterno abrazo de felicitación tras haber compartido escenario recientemente en su show en Medellín.

Seguido de esto, el hombre inició su discurso de agradecimiento con un contundente mensaje en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Fue así como Benito Antonio se llevó una gran oleada de ovaciones por parte de todos los asistentes, quienes no dudaron en levantarse para apoyar su mensaje.

“Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos y somos americanos. También quiero decirle a la gente que sé que es difícil saber cómo no odiar en estos días y estaba pensando… alguna vez nos contaminaron. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único que es más poderoso que el odio es el amor”, afirmó.

