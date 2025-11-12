CANAL RCN
Maluma lanza su podcast sobre salud mental: “Temas que no son fáciles de contar”

El anuncio generó gran expectativa entre sus fans, quienes celebraron esta nueva faceta del artista.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
05:09 p. m.
Maluma sorprendió a todos sus seguidores al revelar uno de los proyectos más importantes de su carrera: un podcast en el que compartirá experiencias y reflexiones que no suelen contarse públicamente.

¿De qué se trata el nuevo proyecto de Maluma?

El podcast, titulado Las cosas como son, estrenará su primera temporada el 13 de diciembre, día en el que se publicará su primer episodio. Con este formato, el cantante busca abrir una ventana más íntima hacia su vida personal y profesional, mostrando una versión más honesta de sí mismo.

A través de sus redes sociales, Maluma explicó que este proyecto representa un giro significativo en su trayectoria, pues le permite hablar desde la sinceridad, la transparencia y la vulnerabilidad.

Confesó que llevaba tiempo queriendo compartir conversaciones profundas y emociones reales que normalmente quedan fuera del foco mediático.

 

¿Por qué Maluma decidió crear este espacio?

El artista afirmó que este podcast nace de la necesidad de reconocer que todos enfrentan momentos difíciles, incluso quienes están bajo los reflectores. Para él, hablar de esas situaciones no solo es liberador, sino que también puede servir de guía y apoyo a quienes atraviesan experiencias similares.

La intención de Las cosas como son es convertirse en un espacio seguro donde Maluma pueda expresarse sin filtros, cuestionar sus propias vivencias e invitar a su audiencia a reflexionar, sanar y comprender mejor sus emociones.

Con este paso, el cantante demuestra su deseo de conectar con su público desde un lugar más humano y auténtico.

