Actriz fue brutalmente atacada por un pitbull y terminó en el hospital

La actriz informó que inició un proceso legal contra los dueños del perro.

Actriz fue atacada por un pitbull
Foto Freepik

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
05:47 p. m.
La actriz y presentadora Gaby Ramírez sufrió un grave accidente en California, Estados Unidos, que preocupó a sus seguidores y colegas del medio.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Según reportaron medios como People en Español, la artista estaba bajándose de su carro cuando, de manera inesperada, fue atacada por un perro pitbull. El animal la mordió con tanta fuerza que tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro médico.

Fue llevada a un hospital especializado en traumatología, y posteriormente, a través de sus redes sociales, compartió imágenes del estado de su pierna tras el ataque, evidenciando la gravedad de las heridas.

Esto reveló Gaby Ramírez sobre el incidente

En el programa Hoy se publicó una entrevista en la que la presentadora relató con detalle lo que vivió ese día.

El perro no me dejó ni dar dos pasos. No escuché un gruñido, una cadena, un jadeo; simplemente se fue directamente a la pierna y, como ya lo vieron, me destrozó la pantorrilla. Con mucho dolor, todavía no puedo apoyar bien el pie. Llamaron al 911 y de inmediato le hablé a mi mamá. Le dije: ‘no sé si me van a operar, no sé si voy a perder una extremidad’. Me tumbó por enfrente y lo único que pensé fue: ‘que no me ataque la cara o el cuello", narró la presentadora.

La actriz informó también que inició un proceso legal contra los dueños del perro, pues el ataque no solo afectó su salud física, sino también su vida laboral.

Una vez sus heridas cicatricen por completo, deberá someterse a una cirugía estética para mejorar la apariencia de su pierna y continuar con su recuperación.

