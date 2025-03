Beéle no se quedó callado y le envió contundente mensaje a Cara Rodríguez luego de que ella habló de la infidelidad

En las últimas horas, 'un tal Fredo' publicó un podcast en el que Camila Rodríguez, conocida como Cara en las redes sociales, habló del fin de su relación con Beele, el cantante que interpreta éxitos como 'Morena' o 'Si te interesa', y reveló cómo se enteró de la infidelidad.

Según la influencer, aguantó muchas situaciones a lo largo de la relación, pero decidió exponer la infidelidad en el momento en el que se dio cuenta de que estaban circulando fotos del artista con su nueva pareja y que ella estaba siendo víctima de comentarios adversos en las redes sociales.

Además, Cara Rodríguez habló de una medida de alejamiento que Beéle tendría para que no tenga contacto con ella. Sin embargo, el cantante de música urbana reaccionó en la tarde de este 10 de marzo y, a través de una historia de Instagram, aseguró que eso no era verdad.

Este fue el mensaje que Beéle le envió a Cara Rodríguez tras su versión sobre la infidelidad

"Camila la supuesta medida de alejamiento que mencionas fue anulada el 27 de enero de 2025 por violaciones al debido proceso, así que deja de engañar a la gente", escribió Beele.

"No lo hice público por protección a mis hijos menores de edad, pero estoy cansado de que los uses y me uses. No voy a hablar de mi vida prvada y familiar porque para eso instauré las acciones legales correspondientes", aseguró también.

Además, indicó que él no hablará del tema en ningún podcast y que simplemente entregará sus testimonios ante el juez que le sea asignado al caso.

¿Qué dijo Cara Rodríguez contra Beéle en el podcast?

Cara Rodríguez hizo énfasis en que se enteró de la infidelidad porque ella manejaba dos celulares de Beéle debido a que era su 'road mánager'. En consecuencia, vio un mensaje que le llegó y procedió a grabar con su celular para, posteriormente, mostrarle las pruebas.

Asimismo, indicó que tuvo que ser internada en un hospital cuando estaba próxima a dar a luz y que el artista le había pedido que se cambiara de institución médica por los altos costos. Sin embargo, que ella se rehusó porque tenía miedo de que perdiera la vida en la ambulancia y que le pidió dinero prestado a su círculo cercano para que no la trasladaran.

Además, este 10 de marzo, Cara Rodríguez escribió el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram:

Enfrentaré con fe todo lo que venga. Sé mi Dios que me vas a bendecir y por eso no temo porque lo que me preocupa hoy, mañana será mi testimonio de amor y bondad. Mi futuro y el de mis hijos es de paz, felicidad y bendición.