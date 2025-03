Cara arremetió contra Beéle y reveló la cruda manera en la que se enteró de que le estaba siendo infiel

Camila Rodríguez, que es conocida como Cara en las redes sociales y es la mamá de los hijos de Beéle, uno de los cantantes de música urbana más escuchados en el último tiempo, estuvo presente en el podcast de 'un tal Fredo' y reveló detalles inéditos de la infidelidad.

Además, aseguró que antes de dar a luz por segunda vez tuvo una serie de complicaciones y que fue hospitalizada, pero que el artista solo la habría ido a visitar aproximadamente tres veces. Asimismo, que considera que prácticamente la "dejó tirada" y que no se disculpó nunca con ella por la infidelidad.

¿Cómo se enteró Cara Rodríguez de la infidelidad de Beéle? Esto reveló

"En la semana 36, que eso nunca se me va a olvidar, yo le estaba haciendo la maletita para que él se fuera a trabajar a Miami, pero le llega un mensaje y él tenía dos celulares a los cuales yo tenía acceso porque era su 'road mánager'", asegúro Cara Rodríguez en el podcast con 'un tal Fredo'.

"Las que creen que él les respondía, la mayoría de veces era yo, pero como yo no me ponía a revisar porque estaba tan segura y tan enamorada. Sin embargo, le llega ese mensaje, yo grabé todo en mi celular y él me dijo '¿de qué estás hablando, loca? Porque, claro, siempre somos las locas hasta que demostramos lo contrario", añadió.

Adicionalmente, manifestó que ella no iba a ver ese mensaje, pero que la intuición fue la que la llevó a tomar la decisión. De igual manera, puntualizó que ella le pidió que le mostrara el celular, pero que Beele se negó en todo momento.

¿Cómo quedó Cara tras la infidelidad de Beéle? Esto dijo

"Estuve sin plata, sin trabajo, tirada porque me dejaron peor que una bolsa de basura, cuando yo estuve en los momentos más importantes de su vida y me aguanté muchísimas cosas y humillaciones que no puedo decir", declaró Cara Rodríguez, la expareja de Beéle.

"Pero, yo no soy mantenida y entendí que tu verás si quieres estar en un lugar en el que nada más te den comida o si sales a trabajar, te das lo que tú quieras, le das comida a tus hijos o a tu familia", añadió.

Por otra parte, recordó que Beéle tiene una orden de alejamiento para que no se le acerque a ella, pero que puede ver a sus hijos y llamarlos sin problema todas las veces que quiera.