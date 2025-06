“Me fui al hospital”: Beéle responde ante su polémica presentación en Montería

El cantante barranquillero se ha tomado las redes sociales, en las horas más recientes, al viralizarse un video en el que se le observa realizando un concierto mientras que sus conductas fueron cuestionadas por sus fanáticos.

Aunque cientos de internautas especularon que el artista se podría encontrar en estado de embriaguez, Beéle rompió el silencio y aclaró la situación.

El intérprete de ‘No tiene sentido’ protagonizó un cuestionable espectáculo, según resaltaron los asistentes al evento, al realizar discursos, en medio de su presentación, sobre los comentarios negativos que suele recibir por parte de algunas personas.

Así mismo, el compositor despertó interés al hacer uso de palabras alteradas como “rompido” y expresiones fuertes en contra de las personas que le dicen “corroncho”, según comentó.

También, los internautas hicieron especial énfasis en el constante uso de autotune que el cantante habría implementado para su presentación, de modo que, fue blanco de críticas por hacer pausas en sus canciones para sentarse en un sofá y hablar con el público.

En las horas más recientes, el cantante se tomó un espacio, por medio de las historias de su cuenta oficial en Instagram, para aclarar que su desempeño en Montería se debe a las limitaciones que enfrentó ante un delicado estado de salud que no le permitió desenvolverse correctamente.

Así mismo, recalcó que los comentarios de algunas personas han tergiversado la información real ya que se encuentra padeciendo de afectaciones en su garganta, desde su viaje a Puerto Rico.

Ayer todo fue cuestión de actitud… hay mucha gente que malinterpreta muchas actitudes y a pesar de cualquier tipo de condición, que me limitó a dar mi 100%, estoy funcionando todavía. Después de que me bajé de la tarima me dio tos y tuve que ir al hospital, recalcó el artista.