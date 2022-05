Bill Gates, prende las alarmas por culpa del covid-19: “lo peor está por venir”

Cuando todo se esperaba que volviera a la normalidad en todo el mundo, luego de superar casi dos años de pandemia, el empresario y cofundador de Microsoft, Bill Gates. Volvió a prender las alarmas de los entes de salud y sobre todo de toda la humanidad, teniendo en cuenta, que dio a conocer que el covid-19, todavía no ha terminado y lo “lo peor está por venir”.

En entrevista con el medio ‘Financial Times’, el multimillonario, dio a conocer que lo peor de la pandemia se avecina, ya que, se podrán generar variantes más peligrosas que puede ser más mortales para los seres humanos, asegurando que en el mundo tendrá que ver más fallecidos por el Covid-19.

“No quiero ser una voz de pesimismo, pero está muy por encima del 5% de riesgo de que, de esta de pandemia, ni siquiera hayamos visto lo peor", aseguró Bill.

De igual forma, el cofundador de Microsoft, le pidió a todos los gobernantes del mundo que estén muy precavidos sobre esta situación, asegurando que deben estar preparados con la más alta tecnología para poder evitar tantos muertos por las posibles variantes que podrían llegar al mundo por culpa del Covid-19.

“Los gobiernos de todo el mundo deben invertir una buena parte de su capital en equipos epidemiológicos y de modeladores tecnológicos que brinden ayuda para identificar los peligros para la salud en el futuro”, aseguró Gates.

El multimillonario dio a conocer, durante el mes de diciembre del 2021, que la variante Ómicron iba a hacer una de las más peligrosas, asegurando que iba a cancelar todos sus planes de final de año, ya que, varios conocidos de él tenían este tipo de enfermedad y que podría dejarlos sin vida.

Justo cuando parecía que la vida volvería a la normalidad, podríamos estar entrando en la peor parte de la pandemia, ómicron llegará a casa para todos nosotros. Amigos cercanos míos ahora lo tienen, y he cancelado la mayoría de mis planes de vacaciones”, fue el mensaje del empresario a través de su red social Twitter.

