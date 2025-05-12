CANAL RCN
Tendencias

Netflix adquiere Warner Bros y HBO: así sería el millonario acuerdo

La transacción unirá a dos gigantes del entretenimiento, combinando el alcance global y el liderazgo del streaming.

Netflix lanzaría su plan barato en noviembre
Netflix lanzaría su plan barato en noviembre | Foto: Unsplash

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
12:08 p. m.
Netflix y Warner Bros. Discovery (WBD) anunciaron hoy que alcanzaron un acuerdo definitivo mediante el cual Netflix adquirirá Warner Bros.

¿De qué se trata la operación?

Durante la mañana del 5 de noviembre, hacia las 10:00 a. m., las acciones de Warner Bros. Discovery repuntaron cerca de un 4 %, llegando a US$25,32, tras conocerse la noticia.

La transacción unirá a dos gigantes del entretenimiento, combinando el alcance global, la fortaleza tecnológica y el liderazgo en streaming de Netflix con el amplio legado cinematográfico y televisivo de Warner Bros.

Como resultado del acuerdo, producciones emblemáticas como The Big Bang Theory, Game of Thrones y El Mago de Oz pasarán a formar parte del catálogo de Netflix, donde ya se alojan éxitos como Wednesday, La Casa de Papel, Bridgerton, Adolescencia y Extraction.

"Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros., desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane, hasta clásicos modernos como Harry Potter, con títulos que definen la cultura como Stranger Things, KPop Demon Hunters y El Juego del Calamar, podremos ofrecer una experiencia aún más completa", indicó la compañía.

Aprobación y mensaje oficial

La transición fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Netflix y WBD.

“El anuncio de hoy une a dos de las compañías narradoras más importantes del mundo, para llevar a aún más personas el entretenimiento que aman”, señaló David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery. “Al unirnos con Netflix, garantizamos que personas de todo el mundo continúen disfrutando historias impactantes durante las próximas generaciones”.

