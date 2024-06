¡Orgullo colombiano! Karol G recibió el premio Mujer del Año por Billboard

Karol G, nacida en Medellín, ha consolidado su lugar en la industria musical con un éxito arrollador que se refleja tanto en sus canciones como en su gira mundial.

Sus conciertos han llenado estadios en Estados Unidos, América Latina y, recientemente, Europa, evidenciando su popularidad global y su impacto significativo en el género urbano.

La reguetonera no solo ha acumulado premios que destacan su trayectoria exitosa, sino que también ha mostrado un fuerte compromiso con causas cívicas y humanitarias.

¡Continúa la bichota seasson! Karol G fue galardonada como Mujer del Año

En 2022, Karol G fundó la Fundación Con Cora, una organización destinada a fomentar el desarrollo económico, social, psicológico y artístico de mujeres en situación desfavorable. Este esfuerzo filantrópico resalta su dedicación más allá de la música, buscando generar un cambio positivo en la sociedad.

Recientemente, Karol G fue galardonada con el premio Mujer del Año en la segunda edición de los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024. Este reconocimiento, que por segundo año consecutivo honra a una artista colombiana (siendo Shakira la homenajeada en 2023), subraya la influencia y relevancia de Karol G en la música latina. Según la cadena Telemundo, organizadora del evento, "Karol G ha dejado una huella imborrable en la industria musical con su talento e impacto en el empoderamiento femenino".

La ceremonia de premiación, transmitida en vivo para Latinoamérica por Telemundo Internacional el 9 de junio de 2024, mostró a diversas celebridades en la alfombra roja y destacó el momento en que el padre de Karol G, Guillermo Giraldo, recibió el premio en su nombre. Karol G, quien no pudo asistir debido a su gira por Europa, envió un emotivo video agradeciendo el reconocimiento.

Karol G revivió sus inicios con nostalgia y alegría

En su mensaje, Karol G expresó: "No dejen de creer en ustedes. No solo por buscar una meta, sino por hacer su mundo más bonito, más grande, más especial. Me siento muy feliz. Hay una parte de mi corazón que se siente nostálgica. Me hacen recordar mucho todos los años de carrera, de trabajo, de muchos ‘no’, de puertas cerradas, de burlas, de muchos sacrificios, de muchas lágrimas, pero también de mucha felicidad y de mucha experiencia".

La noche de premiación no solo celebró a Karol G, sino que también reconoció a otras destacadas artistas. Gloria Estefan fue galardonada con el premio "Leyenda", Camila Cabello recibió el premio "Impacto Global", Ana Bárbara fue reconocida por su "Trayectoria Musical", Ángela Aguilar obtuvo el premio "Dinastía Musical", Kali Uchis fue nombrada "Estrella en Ascenso", y Kany García recibió el premio "Espíritu de Cambio".

Karol G continúa siendo una figura emblemática en la música urbana y un ejemplo inspirador de cómo el éxito artístico puede ir de la mano con la responsabilidad social y el empoderamiento de la comunidad.