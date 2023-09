Hollywood está de luto: actor de series como 'Suits' y ‘General Hospital’ murió a los 43 años

Este lunes 18 de septiembre, Hollywood y la televisión estadounidense recibió una impactante noticia. El reconocido actor Billy Miller falleció en su casa en Austin (Texas), en condiciones que aún no han sido establecidas. El protagonista de la aclamada serie 'General Hospital', donde interpretó el papel de Jason Morgan, sufría de un trastorno bipolar y una grave depresión.

Desde 2021, Miller fue diagnosticado con parálisis supranuclear progresiva (PSP), "una enfermedad cerebral poco común. Ocurre por un daño en las células del cerebro. Esta parálisis afecta su movimiento, incluyendo el control del caminar y el equilibrio. También afecta el pensamiento y el movimiento del ojo", así lo explicó el portal 'MedlinePlus'.

Primeras versiones indican que la muerte podría estar asociada a esta condición; aunque 'TMZ' señaló que Miller pudo haberse quitado la vida.

La exitosa carrera de Billy Miller

El actor nacido en Tulsa (Oklahoma) debutó en la 'pantalla chica' en 2006, cuando apareció como Will Graham en 'Live or Let Die' un capítulo de 'CSI: New York'. Entre 2007 y 2008 hizo 123 episodios de All My Children, como el personaje de Richie Novak.

Este papel lo impulsó en la industria. Entre 2008 y 2014 figuró en 718 capítulos de 'The Young and the Restless', como Billy Abbott. Con este rol, Miller fue nominado a cinco Daytime Emmy Award, de los cuales ganó tres. Su gran trabajo también fue reconocido por los Gold Derby TV Award, que lo postularon al 'Mejor actor de reparto' en 2010.

Desde 2014 al día de hoy era uno de los protagonistas de 'General Hospital', serie en la cual apareció en 247 episodios. Miller también participó en la famosa serie 'Suits', en la cual interpretó el papel de Marcus Specter, hermano de Harvey.

En la gran pantalla, el actor hizo parte del reparto de 'American Sniper', protagonizada por Bradley Cooper y nominada a 'Mejor Película' en los Premios Óscar.

