CANAL RCN
Tendencias Video

Biz Fest 2025 Bogotá: festival gratuito para jóvenes con empleo, becas y emprendimiento

El próximo 16 de septiembre, Bogotá será escenario de Biz Fest 2025, el festival gratuito más grande del país para jóvenes emprendedores

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
05:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Más de 14.000 estudiantes de colegios y universidades de la capital y Cundinamarca se darán cita en el Movistar Arena para acceder a oportunidades de empleo, becas y formación. El evento, organizado por las hermanas Carvajalino, se ha consolidado como una plataforma que impulsa la educación, la empleabilidad y el emprendimiento juvenil en Colombia.

Un festival que crece año tras año

Biz Fest se ha convertido en un referente para el emprendimiento juvenil en Colombia. En sus ediciones anteriores ha reunido a más de 42.000 asistentes presenciales y a 60.000 a través de transmisiones digitales. Este año, la apuesta se centra en ofrecer espacios prácticos que respondan a las principales preocupaciones de los jóvenes: empleo, educación y oportunidades de negocio.

Tres ferias con soluciones para la juventud

El festival contará con tres escenarios principales:

  • Feria de Emprendimiento: más de diez empresarios compartirán sus experiencias, retos y consejos para impulsar ideas de negocio.
  • Feria de Empleabilidad: con el apoyo de Compensar, se abrirán vacantes, prácticas y pasantías en diferentes sectores.
  • Feria Universitaria: universidades nacionales e internacionales presentarán programas académicos, becas y alternativas de estudio.

Jóvenes frente a los desafíos del futuro

De acuerdo con cifras del DANE, más de 11 millones de jóvenes colombianos enfrentan barreras para acceder a empleo, educación y financiamiento para emprender. Ante este panorama, Karen Carvajalino, cofundadora del festival, aseguró que la meta de esta edición es:

conectar a los jóvenes con oportunidades reales que les permitan dar el primer paso hacia sus proyectos profesionales y académicos.

Impacto de ediciones anteriores

Desde su creación, Biz Fest ha entregado cerca de 1.000 becas y ha apoyado proyectos innovadores mediante programas como Capital Semilla. En Medellín, más de 12.000 jóvenes de 120 municipios participaron en la edición más reciente, lo que demuestra la magnitud y alcance de esta iniciativa.

Invitados y aliados estratégicos

La edición 2025 contará con la participación de creadores de contenido como Lulu 99, El Borrego, Sofía Castro y Amara Que Linda, además del freestyler Valles T. A nivel empresarial, estarán presentes directivos de Mercado Libre y L’Oréal.

El evento es posible gracias al patrocinio de compañías como Movistar, Coca-Cola, Avianca, McDonald’s, L’Oréal Paris y Frisby, además del respaldo institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá, Compensar y la Unión Europea.

Cómo participar en Biz Fest 2025

Las instituciones educativas interesadas pueden inscribir a sus estudiantes a través del portal oficial www.thebizfest.com.co. El evento también será transmitido en vivo para llegar a regiones apartadas del país, ampliando así su impacto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yina Calderón

Revelan la que sería la millonaria multa que Yina Calderón tendría que pagar si no pelea contra Andrea Valdiri

Apple

Adiós definitivamente a la SIM física: ¿cómo será el nuevo IPhone 17 en conectividad?

Horóscopo

Horóscopo de hoy: domingo 14 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Consejos de Juventud: link para saber si fue elegido como jurado

Así puede saber si fue elegido como jurado de votación para las elecciones de Consejos de Juventud.

Boxeo

Última hora: murió un reconocido boxeador que se coronó como campeón del mundo

El reconocido boxeador fue encontrado sin signos vitales dentro de su casa. ¿Qué han informado las autoridades?

UNICEF

En el mundo hay más niños con obesidad que con bajo peso, según la UNICEF

Manchester City

Manchester City vs. Manchester United: fecha, hora y TV del partidazo en Inglaterra

Temblor en Colombia

Atención: ¡fuerte temblor se reportó en Colombia a primera hora de este 14 de septiembre de 2025!