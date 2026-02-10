Blessd compartió disculpas públicas para Manuela QM: ¿Contó lo qué hizo?

Blessd volvió a ser tendencia tras hablar de su vida sentimental. El cantante compartió fotografías junto a Manuela QM y su hijo, en una publicación que estuvo acompañada por un mensaje de disculpas públicas.

La aparición de la pareja se produjo después de varios meses marcados por rumores sobre una posible crisis entre ambos. Durante ese periodo circularon versiones sobre distanciamientos y hasta supuestas infidelidades.

¿Qué le dijo Blessd a Manuela QM en su disculpa pública?

En el mensaje, Blessd aseguró que ambos están “aprendiendo juntos cada día” a disfrutar su vida como padres. Después, se dirigió directamente a Manuela QM y reconoció públicamente los errores que, según sus propias palabras, ha cometido dentro de la relación.

“Te pido perdón públicamente por todos mis errores”, escribió el cantante. Además, calificó a Manuela como “la mejor mamá del mundo” para su hijo, agradeció el apoyo que ella le ha dado y terminó el mensaje con una declaración de amor: “Te amo”.

¿Qué pasó entre Blessd y Manuela QM antes de esta publicación?

Los rumores alrededor de la relación cobraron fuerza durante 2026, especialmente en febrero, cuando comenzaron a circular en redes sociales supuestos chats que relacionaban a Blessd con otra mujer mientras Manuela estaba embarazada.

La controversia estuvo acompañada de señales de distanciamiento en redes sociales. Manuela dejó de seguir al cantante y eliminó algunas fotografías, mientras seguidores de ambos comenzaron a plantear preguntas sobre una posible ruptura.

La nueva publicación familiar también llega después de otra polémica en la que apareció mencionado el nombre de Blessd. El episodio estuvo relacionado con Kris R, Mr Stiven y Karina García, luego de referencias hechas en torno a la canción “De Medallo Pa Morovis” y posteriores declaraciones durante una transmisión en vivo.

En medio de esa discusión, Mr Stiven afirmó que Karina García habría estado con Blessd y Kris R en Cartagena. Posteriormente, Blessd respondió a las especulaciones y manifestó que las personas podían “pensar lo que quieran”, sin confirmar la versión.

Hasta ahora, ni Blessd ni Manuela QM han entregado detalles adicionales sobre las dificultades que pudieron atravesar como pareja o sobre su situación sentimental actual. Por ello, la publicación permite confirmar una muestra pública de cercanía y un mensaje de disculpa.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.