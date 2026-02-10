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Paternidad tricolor: La tremenda racha que Colombia tiene ante Paraguay

La tricolor afronta este viernes su segundo reto.

Colombia-Paraguay
Foto: AFP

Mateo Alfonso Rey

octubre 02 de 2026
04:01 p. m.
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La Selección Colombia y su similar de Paraguay se vuelven a ver las caras en un escenario internacional.

Más allá de tratarse de un compromiso de preparación, el duelo programado en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey ha acaparado las portadas de los medios deportivos sudamericanos. En el centro de la conversación mediática se encuentra una marcada estadística: la notable "paternidad" del combinado tricolor sobre los guaraníes en los últimos años.

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Desde Asunción, los principales analistas deportivos han recordado con preocupación los antecedentes recientes entre ambas selecciones. Y es que los números no mienten y juegan un papel psicológico importante antes de que ruede el balón.

La Selección Colombia acumula una racha de siete partidos consecutivos sin conocer la derrota ante Paraguay, un registro que se extiende desde las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2017.

Para la prensa paraguaya, este enfrentamiento en suelo estadounidense representa mucho más que un simple amistoso de fecha FIFA; es la prueba de fuego ideal para medir el carácter del nuevo proceso bajo el mando técnico y sacudirse de una vez por todas el dominio impuesto por los cafeteros.

Por su parte, el director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, afronta este reto en Nueva Jersey con la firme intención de consolidar una plantilla renovada. Tras dejar destellos de buen juego y algunas dudas en su presentación reciente contra México, el estratega argentino busca inyectar sangre nueva al equipo con variantes tácticas y caras jóvenes que mantengan el invicto histórico frente a los guaraníes.

Los amistosos bajo la era Lorenzo han dejado un balance sumamente positivo en cuanto a resultados generales, consolidando un grupo sólido que sabe competir tanto en Sudamérica como en Norteamérica. Sin embargo, mantener la superioridad ante un rival históricamente rocoso y combativo como Paraguay exige máxima concentración durante los noventa minutos.

Hora para ver a Colombia vs. Paraguay

El partido amistoso entre la Selección Colombia y Paraguay en Nueva Jersey se juega hoy, viernes 2 de octubre de 2026, en los siguientes horarios:

  • Colombia / Perú / Ecuador: 7:00 p. m.
  • Paraguay / Venezuela / Chile / Este de EE. UU. (ET): 8:00 p. m.
    Argentina / Uruguay: 9:00 p. m.
  • México (Centro): 6:00 p. m.
  • Estadio: Sports Illustrated Stadium (Harrison, Nueva Jersey
  • Transmisión: Canal RCN

 

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