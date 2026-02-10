Reconocido actor reveló que tuvieron que amputarle los dedos de sus pies
El actor estuvo hospitalizado durante más de un mes. ¿Qué fue lo que sucedió?
Nicolás Forero
04:10 p. m.
En los últimos días, un reconocido actor de México informó que tuvieron que amputarle los dedos de sus pies a causa de una grave infección bacteriana.
Se trata de Manuel Masalva, que también se ha destacado como músico, nació el 18 de junio de 1981 en Tamazunchale, San Luis Potosí, y actualmente tiene 45 años.
Este actor, que se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa, grabó un video en el que expuso cómo fue su proceso médico y cómo ha avanzado su recuperación.
Así fue como Manuel Masalva, el reconocido actor de México, informó que le amputaron los dedos de sus pies
En el post de Instagram, el actor Manuel Masalva contó que una bacteria atacó varios órganos de su cuerpo en 2025 y que, incluso, pudo haberle causado la muerte.
Por lo tanto, en medio de esa emergencia médica, la estrella televisiva tuvo que ser hospitalizada en Dubái y llegó a estar en coma.
"Hace un año, una bacteria infectó mi cuerpo y casi me quita la vida. Cuando yo desperté del coma, nunca volví a ver mis pies igual. La bacteria estuvo en muchos órganos, principalmente en mi sangre, lo cual afectó muchísimo mi circulación y, al despertar, vi mis pies casi negros por completo, como quemados", dijo.
"Sufrimos una gangrena y los doctores durante mes y medio estuvieron atacando la bacteria. Después, me informaron que había que amputar mis dedos y lo acepté. No sé cómo sucedió sin pensarlo tanto, pero nunca sentí miedo, más allá del dolor de mi familia. Ahora, en mi momento actual, tengo un par de meses utilizando unas prótesis para caminar y para recuperar mi movilidad. Eso me ha devuelto mucha vida y me ha puesto en un lugar nuevo y lleno de esperanza", añadió el actor Manuel Masalva.
Así ha sido el camino actoral de Manuel Masalva, el reconocido actor de México
A lo largo de su trayectoria como actor, Manuel Masalva ha participado en proyectos importantes como 'La rosa de Guadalupe', 'Como dice el dicho', 'Mi corazón es tuyo' y 'Yago'.
Sin embargo, hasta el momento, su papel más importante ha sido en la serie 'Narcos: México', donde interpretó a Ramón Arellano Félix.