Niña de 12 años pide ayuda al presidente: lleva tres meses en UCI por delicado diagnóstico

Meningitis pneumococcal y una batalla contra el tiempo definen la situación de Richerlys, una niña de 12 años que desde hace tres meses permanece internada en la habitación 807 del hospital Julio Méndez Barreneche de Santa Marta.

Menor pide ayuda para su tratamiento médico

Su caso evidencia las complejidades del sistema de salud colombiano y la urgencia de una intervención médica especializada.

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"Soy Richerlys, tengo 12 años, me encuentro en el hospital de Santa Marta desde hace tres meses. Necesito un estudio y una cirugía y necesito que usted me ayude para poder salir de aquí y ver a mis hermanos", expresó la menor en un video dirigido al presidente Abelardo de la Espriella.

La niña padece Meningitis pneumococcal bacteriana, una enfermedad que en los últimos dos años la ha llevado a cuidados intensivos en cinco ocasiones. Según el diagnóstico médico, si no se trata a tiempo, puede dejarla en estado vegetativo.

Su madre explicó que "necesita un estudio para que le detecte la fisura que tiene en el cráneo porque ya bota rinoliquia por la nariz", una condición que requiere atención inmediata.

La lucha legal por el caso de Richerlys

El caso de Richerlys trasciende lo médico y se ha convertido en una batalla legal contra la Nueva EPS. La lucha por obtener autorización para el traslado y tratamiento ya acumula dos fallos de tutela y un desacato.

La situación se complica por un conflicto administrativo: la EPS alega haber dado autorización a la Clínica del Norte en Barranquilla, mientras que la clínica sostiene que nunca recibió la solicitud.

El juzgado 13 administrativo de Santa Marta falló el desacato de tutela y ordenó tres días de arresto y el pago de tres salarios mínimos tanto a la gerente de la Nueva EPS en Santa Marta como al gerente regional de la entidad.

Sin embargo, mientras avanza el proceso judicial, el tiempo corre en contra de la salud de la menor.