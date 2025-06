“De esa si no”: Blessd reacciona a comentario sobre Karina García en 'The Juanpis Live Show'

Son varias las polémicas que ha protagonizado la modelo antioqueña Karina García, de modo que, su participación en La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, ha viralizado varias de las confrontaciones que la mujer posee con algunas figuras públicas.

Sin embargo, su vínculo con Blessd se ha visto afectado por disputas legales que no les permite hablar y mencionar sus respectivos nombres en público.

El antioqueño tuvo la oportunidad de presentarse, el pasado 5 de junio, en el Movistar Arena junto al personaje Juanpis González. El show, que fue totalmente gratuito, contó con la asistencia de un importante número de seguidores del intérprete de ‘Oe bebé’.

En medio de la entrevista, Blessd hizo una mención especial por el respeto y cariño que le guarda a la mayoría de sus exparejas, quienes, según el cantante, habrían terminado con él en buenos términos. No obstante, su reacción cambió al instante en el que una de las asistentes mencionó el nombre de Karina García.

Solo respeto paras las mujeres que me han roto el corazón y no digo nada más porque hablar mal de una mujer es muy feo… (gritan el nombre de Karina)... de esa si no, mencionó el artista.