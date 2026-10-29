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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casarán hoy: detalles de la pomposa celebración

La reconocida pareja ya ha revelado algunos detalles de la fiesta que realizarán por todo lo alto.

Foto: IG @luisafernandaw
Foto: IG @luisafernandaw

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
12:31 p. m.
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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W darán el sí definitivo tras casi siete años de relación sentimental, dos hijos y un compromiso de más de dos años. Pese a que la boda fue anunciada desde el año 2023, no fue hasta este 29 de octubre del 2026 el día seleccionado para llevar a cabo la celebración.

Los detalles ya han sido compartidos por medio de sus respectivas redes sociales en donde han publicado fotografías y videos de la celebración previa que llevaron a cabo para darle la bienvenida al gran día.

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Detalles de la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Ante la cautela y rigurosidad con el manejo de la información sobre la boda de las celebridades, se presume que el matrimonio se llevaría a cabo en la Catedral de Zipaquirá y su posterior celebración sería en Rancho MX. Pese a que el lugar no es confirmado, Luisa Fernanda ha estado revelando pistas de lo que se verá durante la celebración.

Dentro del círculo de invitados se podrá contar con la presencia de distintas celebridades y allegados de ambos famosos. Entre cantantes como influencers, usuarios presumen que podrían asistir algunas estrellas como Maluma, Carin León, entre otros artistas internacionales allegados al vallecaucano.

Por su parte, Luisa Fernanda W contará con la presencia de influencers como La Segura, Daniela Duke, La Liendra, Daniela Tapia, entre otras actrices reconocidas en el país.

En horas recientes, la empresaria reveló que los encargados de llevar las argollas hasta el altar serán sus pequeños hijos Máximo y Domenic. Luisa contaría con algunos cambios de vestuario durante la celebración y su vestido oficial fue confeccionado por la diseñadora Francesca Miranda.

La creadora también compartió, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, detalles del proceso de preparación del maquillaje y peinado. En las imágenes se observa a la famosa, quien es la encargada de arreglar a su propia madre.

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Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebraron antes de su boda

La pareja celebró la previa de su matrimonio por medio de una íntima reunión que contó con la presencia de los padres de los novios y algunos de los familiares más allegados como los padrinos.

El especial momento contó con una cena, una preparación para lo que se realizará oficialmente durante la ceremonia y una sentida serenata con mariachis que el cantante le preparó a la madre de sus hijos.

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