"Son cosas personales": Blessd sobre una posible tregua con Pirlo

Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, estuvo presente en una entrevista con el creador de contenido Kerry Kambell en el podcast 'Sinvergüenza', que durante los últimos meses ha crecido notoriamente gracias a charlas informales con cantantes de música urbana como Nanpa Básico, Kris R o Pirlo, entre otros.

Durante la más reciente entrevista, Blessd habló de varios temas polémicos, como lo fue su pelea con el artista caleño Pirlo y la relación que tienen actualmente después de haber cantado juntos uno de los temas más exitosos del género musical 'trap'.

Blessd respondió si habría una tregua con Pirlo

Una de las preguntas del creador de contenido fue si existía la posibilidad de hacer una tregua musical entre Blessd y Pirlo para volver a colaborar en un proyecto, y la respuesta del cantante paisa fue contundente: "La real, no. Porque es que son temas personales", señaló 'el bendito' y añadió que es muy difícil pensar en eso debido a las posiciones que tienen cada uno respecto a los problemas que han tenido.

Sin embargo, también respondió que en caso de que el caleño se acercara a él para intentar arreglar las cosas, lo haría y hablarían las cosas como personas adultas pero aseguró que eso no iba a ocurrir.

Denuncias por regalías y autoría de canciones, presunto secuestro y tortura, además de fuertes 'tiraderas' musicales entre ambos artistas, son algunos de los problemas que han tenido y que han generado polémica en el ámbito musical colombiano.

Blessd reconoció el talento de Pirlo

A pesar de las disputas musicales y legales, Blessd reconoció la importancia de Pirlo en el éxito musical de la ciudad de Cali, además de su talento como artista, afirmando que tiene varias canciones buenas y que, así como él, tampoco necesita de nadie para crecer profesionalmente.