CANAL RCN
Tendencias

"Son cosas personales": Blessd sobre una posible tregua con Pirlo

Los dos artistas de música urbana cuentan con una exitosa canción que superó los 100 millones de visitas en la plataforma YouTube y posteriormente fue retirada por el cantante paisa.

"Son cosas personales": Blessd sobre una posible tregua con Pirlo
Foto: Sinvergüenza Podcast

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
09:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, estuvo presente en una entrevista con el creador de contenido Kerry Kambell en el podcast 'Sinvergüenza', que durante los últimos meses ha crecido notoriamente gracias a charlas informales con cantantes de música urbana como Nanpa Básico, Kris R o Pirlo, entre otros.

Blessd rompe el silencio y habla por primera vez sobre Samantha Correa, mencionada en 'tiradera' de Pirlo
RELACIONADO

Blessd rompe el silencio y habla por primera vez sobre Samantha Correa, mencionada en 'tiradera' de Pirlo

Durante la más reciente entrevista, Blessd habló de varios temas polémicos, como lo fue su pelea con el artista caleño Pirlo y la relación que tienen actualmente después de haber cantado juntos uno de los temas más exitosos del género musical 'trap'.

Blessd respondió si habría una tregua con Pirlo

Una de las preguntas del creador de contenido fue si existía la posibilidad de hacer una tregua musical entre Blessd y Pirlo para volver a colaborar en un proyecto, y la respuesta del cantante paisa fue contundente: "La real, no. Porque es que son temas personales", señaló 'el bendito' y añadió que es muy difícil pensar en eso debido a las posiciones que tienen cada uno respecto a los problemas que han tenido.

Sin embargo, también respondió que en caso de que el caleño se acercara a él para intentar arreglar las cosas, lo haría y hablarían las cosas como personas adultas pero aseguró que eso no iba a ocurrir.

Denuncias por regalías y autoría de canciones, presunto secuestro y tortura, además de fuertes 'tiraderas' musicales entre ambos artistas, son algunos de los problemas que han tenido y que han generado polémica en el ámbito musical colombiano.

Blessd compartió disculpas públicas para Manuela QM: ¿Contó lo qué hizo?
RELACIONADO

Blessd compartió disculpas públicas para Manuela QM: ¿Contó lo qué hizo?

Blessd reconoció el talento de Pirlo

A pesar de las disputas musicales y legales, Blessd reconoció la importancia de Pirlo en el éxito musical de la ciudad de Cali, además de su talento como artista, afirmando que tiene varias canciones buenas y que, así como él, tampoco necesita de nadie para crecer profesionalmente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

El Puente Eterno: la experiencia gratuita del Día de Muertos en Bogotá

Karol G

Karol G convocó a masiva fiesta con sus seguidores: ¿cómo participar?

Conciertos

Ryan Castro en Bogotá: primeras imágenes del impactante montaje en El Campín

Otras Noticias

Instituto de Protección y Bienestar Animal

Entre 400 y 450 animales son atropellados por año en Bogotá: ¿qué hacer si es testigo de un accidente?

El director del IDPYBA ofreció recomendaciones para evitar accidentes de animales y saber cómo actuar ante estos casos.

Alcaldía de Bogotá

Estas son las 19 vías de Bogotá donde no podrán circular motos desde este 29 de octubre

Conozca las 19 vías de Bogotá donde habrá restricción para motos desde el 29 de octubre por Halloween 2026. Consulte horarios, multas y excepciones.

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello lanzó advertencia de cárcel contra familiares de presos políticos

Atlético Nacional

Nacional vs. Santa Fe: ¿Juegan James y Rodallega?

Invima

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario