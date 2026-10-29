Las posibles rutas que tomaron los secuestradores de Alejandra Castaño, en Guacarí, Valle

Alejandra Castaño, una joven de 19 años administradora de una panadería familiar, fue secuestrada la madrugada del 27 de octubre en Guacarí, Valle del Cauca.

Las autoridades rastrean tres posibles rutas de escape que habrían tomado sus captores desde el momento del rapto.

Las autoridades hacen un llamado para que cualquier persona con información sobre el paradero de Alejandra Castaño, la camioneta gris o los responsables del secuestro, se comunique con las líneas de atención.

Las rutas que habrían podido tomar los secuestradores

De acuerdo con la información entregada por Leonor Abadía, alcaldesa de Guacarí, los secuestradores huyeron del barrio La Independencia hacia el corregimiento de Guabitas en una camioneta gris, cuyas placas aún no han sido identificadas.

En el corregimiento de Guabitas en Guacarí encontramos una Y que lleva a tres sitios distintos.

Las tres posibles rutas que investigan las autoridades son:

La primera comunica hacia el lado norte con El Pozonazo, conectando con la carretera nacional

La segunda lleva hacia Tres Esquinas, saliendo por la parte trasera hacia el municipio de Ginebra y también a la carretera nacional

La tercera se comunica con el municipio del Cerrito.

Las cámaras de seguridad indicaron que los secuestradores "cogieron hacia la zona rural del municipio por Puente Rojo", indicó la alcaldesa.

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¿Familia de Alejandra Castaño había recibido amenazas?

La familia de Alejandra manifestó nunca haber recibido amenazas o intentos de extorsión previos al rapto.

Nunca se habían acercado a la administración a decirles que estaban intimidados o que habían tenido alguna amenaza.

El Gaula y otras autoridades competentes trabajan en la investigación, aunque la alcaldesa Abadía reconoció que "todavía no tienen conocimiento de en poder de quién está Alejandra".

Las autoridades ofrecen una recompensa de $30 millones por información que permita ubicar a la joven o a los responsables del secuestro.