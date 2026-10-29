Medellín hizo historia con festival que atrajo público de 57 países y rompió récords

Medellín recibió a aficionados de 57 países durante el festival Electric Daisy Carnival (EDC), realizado el 10 y 11 de octubre de 2026.

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El evento dejó cifras que reflejan el alcance de estos espectáculos y el desafío de recibir públicos masivos.

¿Qué récords dejó el festival EDC Medellín?

Según Ticketmaster, EDC representó su mayor operación en Colombia. La venta de entradas fue la más rápida entre los festivales gestionados por la compañía: el primer día superó el doble de sus registros habituales y más de la mitad de las compras ocurrió en una semana.

El balance incluyó más de 23.000 accesos internacionales de aficionados de Estados Unidos, México, Chile, Ecuador, Perú y otros países. La cifra no necesariamente equivale a visitantes únicos.

"Colombia ya ha demostrado su experiencia en la producción de festivales, pero EDC es un momento histórico para nuestra industria y nos lleva un paso más allá. Para nosotros es un orgullo que Medellín y el país demuestran que están listos para producciones de gran escala y complejidad, al nivel de los mercados más desarrollados del entretenimiento en vivo", destacó Francisco Mendoza, Gerente de Festivales de Páramo Presenta.

¿Cómo se organizó la entrada de miles de asistentes?

Se entregaron más de 20.000 entradas físicas y se enviaron manillas a 191 municipios de 25 departamentos.

El sábado 10 de octubre ingresaron más de 3.000 personas en 15 minutos. La organización habilitó 50 puntos simultáneos y reportó siete segundos en promedio para validar cada entrada.

"EDC Medellín nos exigió operar a una escala que pocas veces habíamos tenido en el país, y la respuesta estuvo a la altura: una demanda inmediata de fans de 57 países, manillas entregadas en 191 municipios y un ingreso ágil, incluso en los momentos de mayor afluencia. Detrás de cada una de esas cifras hay un equipo que trabajó durante meses para que el fan solo tuviera que preocuparse por disfrutar", señaló Andrés Fierro, Gerente de Operaciones de Ticketmaster Colombia.

El récord corresponde a Ticketmaster, no a todos los festivales del país.