El Puente Eterno: la experiencia gratuita del Día de Muertos en Bogotá

La cultura mexicana llega a Colombia con una propuesta que fusiona la tradición, el arte y la coctelería de autor. Del 28 de octubre al 1 de noviembre, la Zona T de Bogotá será el escenario de una experiencia gratuita y abierta al público que transportará a los asistentes directamente al significado del Día de Muertos.

Bajo el nombre de El Puente Eterno, la nueva campaña global de Tequila Don Julio busca demostrar que hay amores que nunca mueren.

Inspirada en la flor de cempasúchil, cuyo aroma y color señalan simbólicamente el camino que guía a los seres queridos de regreso a casa, la instalación permite a los visitantes recorrer altares tradicionales y dedicar canciones como una forma de homenaje a sus seres queridos.

¿Qué es El Puente Eterno y cómo participar en Bogotá?

Esta iniciativa busca acercar al público a los símbolos más representativos de la festividad mexicana, proponiendo un espacio de reencuentro y celebración de historias compartidas.

Los asistentes podrán disfrutar de altares rodeados de flores de cempasúchil en pleno corazón de la capital, creando un ambiente ideal para recordar y conectar con quienes ya no están, convirtiendo la música y el recuerdo en una vivencia emotiva y abierta a toda la comunidad.

Fechas de la Ruta Coctelera en Bogotá, Medellín y Cartagena

La celebración no se detiene en la Zona T. Paralelamente, del 15 al 31 de octubre se lleva a cabo una exclusiva Ruta Coctelera que reúne a 25 establecimientos en tres de las ciudades principales del país: Bogotá, Medellín y Cartagena.

En estos espacios gastronómicos, los bartenders preparan creaciones únicas a base de tequila, explorando la mixología contemporánea, incorporando ingredientes tropicales, notas herbales, especias y elementos característicos de la tradición mexicana, como el pan de muerto.

La tradición mexicana detrás de la nueva campaña global de Don Julio

Hilda Vélez, directora de Marketing de Diageo, destacó la importancia de estas acciones: "En Don Julio, nuestras raíces mexicanas son parte esencial de nuestra identidad y de la manera en que entendemos la celebración. El Día de Muertos tiene un significado especial porque representa la importancia de honrar nuestras tradiciones, celebrar la vida y mantener vivos los vínculos que nos unen".

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Desde sus orígenes en Atotonilco, Jalisco, la marca ha construido un recorrido cultural anual: tras rendir homenaje a las ofrendas monumentales en 2024 y al pan de muerto en 2025 junto a la Panadería Rosetta de Ciudad de México, este 2026 la flor de cempasúchil se consolida como la gran protagonista, reafirmando el compromiso de llevar la riqueza de México a escenarios internacionales a través de experiencias memorables.