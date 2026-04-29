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Precios para el próximo concierto de Karol G en el Campín de Bogotá revolucionan las redes

La tiquetera del concierto ya compartió la información oficial para adquirir entradas al gran evento.

Foto: AFP
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Noticias RCN

abril 29 de 2026
07:40 a. m.
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Karol G sigue siendo el tema de conversación tras el más reciente anuncio de su nueva gira mundial y la confirmación de que en Colombia, hasta el momento, solo habría contemplado una fecha.

Ante la amplia expectativa por saber los precios de la boletería, Ticketmaster, tiquetera oficial del evento, ya dio a conocer el listado completo de precios, las localidades que estarán disponibles y la distribución de las tarimas en las que Carolina cantará.

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Precios para el concierto de Karol G en Bogotá

El precio de las boletas ya es el tema de discusión en todas las redes sociales ya que los precios para ingresar al concierto van desde los $364.000 hasta los $25.500.000.

La boletería empieza con la localidad norte alta que tiene un costo de $364.000 más el servicio incluído, oriental alta familiar, para mayores de 10 años, por un valor de $599.000, occidental alta y preferencial por $599.000, oriental baja y occidental baja por $717.000, occidental alta vip en $835.000, vip occidental y vip oriental en $1.071.000, 200 copas oriental y 200 copas occidental en $1.778.000, palcos vip oriental y palcos vip occidental por $25.500.000.

Cabe recalcar que los precios mencionados anteriormente corresponden al precio full de cada boleta al ya tener incluído el valor del servicio correspondiente para cada zona del Campín. Así mismo, el show contará con una tarima tradicional ubicada en la zona sur del estadio que en su interior tendrá las zonas 200 copas oriental y occidental.

También, en la mitad del estadio habrá un segundo escenario en el que se espera que la antioqueña salga y sorprenda a los asistentes que se encuentren ubicados en la zona preferencial.

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Reacciones a los precios del concierto de Karol G

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ya que cientos de fanáticos manifestaron su emoción por adquirir sus boletos y ver una nueva presentación de la “Bichota”.

No obstante, hubo usuarios que manifestaron su inconformidad con los elevados precios de la boletería ya que incluso los compararon con los valores de otros conciertos como BTS, Coldplay y Bad Bunny.

Aunque no es confirmado, se espera que ante la alta demanda de boletos se puedan abrir otras fechas para la capital colombiana.

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