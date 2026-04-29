CANAL RCN
Colombia Video

Instituto Nacional de Cancerología suspende ingreso de nuevos pacientes con cáncer afiliados a Nueva EPS

La medida genera alarma, pues se trata de una institución de referencia nacional en la atención de esta patología.

Noticias RCN

abril 29 de 2026
07:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La crisis del sistema de salud en Colombia suma un nuevo capítulo. El Instituto Nacional de Cancerología anunció que, por lo pronto, no recibirá pacientes nuevos con cáncer afiliados a la Nueva EPS, entidad que se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional.

Revelan ranking de las EPS que más pierden plata en Colombia
RELACIONADO

Revelan ranking de las EPS que más pierden plata en Colombia

La decisión se tomó ante la falta de acuerdos de pago por la atención prestada, la deuda acumulada y la ausencia de autorizaciones.

El instituto aclaró que continuará atendiendo urgencias oncológicas y a todos los menores con cáncer, pero los adultos que requieran iniciar tratamiento quedarán sin cobertura. La medida genera alarma, pues se trata de una institución de referencia nacional en la atención de esta patología.

Supersalud se reúne con los interventores de las EPS por denuncias de pacientes y corrupción con las IPS
RELACIONADO

Supersalud se reúne con los interventores de las EPS por denuncias de pacientes y corrupción con las IPS

Voceros advierten riesgo para más de 10.000 pacientes

Néstor Álvarez, vocero de pacientes de alto costo, calificó la situación como “una noticia muy grave desde el punto de vista del derecho a la vida y el derecho a la salud”. Según sus estimaciones, entre 10.000 y 12.000 pacientes podrían quedar sin atención inmediata.

Álvarez recordó que el Instituto atiende no solo a pacientes de Bogotá, sino de todo el país, y que otras IPS también han cerrado servicios para la Nueva EPS.

“Esto es una violación grandísima de derechos humanos… es una sentencia de muerte anticipada”, afirmó, al tiempo que pidió al presidente ordenar un pago inmediato y un acuerdo de contratación para evitar la suspensión definitiva.

Tribunal Administrativo suspende intervención de Savia Salud ordenada por la Supersalud
RELACIONADO

Tribunal Administrativo suspende intervención de Savia Salud ordenada por la Supersalud

Petro propone retirar licencias a EPS ineficientes

En medio de esta crisis, el presidente Gustavo Petro se refirió al futuro de las EPS. Aseguró que ya no se trata de liquidarlas, sino de retirarles la licencia de funcionamiento a aquellas que considera ineficientes. “Si se liquidan, no le pagan las deudas que tienen al sistema hospitalario y clínico del país… Entonces, por eso he propuesto quitar las licencias”, señaló.

El anuncio se suma a la incertidumbre que viven miles de pacientes con cáncer, quienes esperan una solución urgente para garantizar la continuidad de sus tratamientos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aeropuerto El Dorado

Nuevo incidente en aeropuerto El Dorado: dron obligó a suspender vuelos por 45 minutos

Bogotá

¿Por qué no habrá agua por 34 horas en 140 barrios de Bogotá?

Fedegan

Comienza la cuenta regresiva para el primer ciclo de vacunación de los ganados

Otras Noticias

Donald Trump

El montaje que publicó Donald Trump para advertir a Irán: "Se acabó el señor buena gente"

El presidente estadounidense eleva la presión sobre Teherán mientras crece el escepticismo por las negociaciones y su imagen generada con IA desata reacciones.

Karol G

Precios para el próximo concierto de Karol G en el Campín de Bogotá revolucionan las redes

La tiquetera oficial del concierto ya compartió la información oficial para adquirir entradas al gran evento.

Millonarios

“Quiero descansar”: Rodrigo Contreras enciende alarmas sobre su continuidad en Millonarios

Ministerio de Salud

Revelan ranking de las EPS que más pierden plata en Colombia

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 28 de abril de 2026