Instituto Nacional de Cancerología suspende ingreso de nuevos pacientes con cáncer afiliados a Nueva EPS

La crisis del sistema de salud en Colombia suma un nuevo capítulo. El Instituto Nacional de Cancerología anunció que, por lo pronto, no recibirá pacientes nuevos con cáncer afiliados a la Nueva EPS, entidad que se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional.

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La decisión se tomó ante la falta de acuerdos de pago por la atención prestada, la deuda acumulada y la ausencia de autorizaciones.

El instituto aclaró que continuará atendiendo urgencias oncológicas y a todos los menores con cáncer, pero los adultos que requieran iniciar tratamiento quedarán sin cobertura. La medida genera alarma, pues se trata de una institución de referencia nacional en la atención de esta patología.

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Voceros advierten riesgo para más de 10.000 pacientes

Néstor Álvarez, vocero de pacientes de alto costo, calificó la situación como “una noticia muy grave desde el punto de vista del derecho a la vida y el derecho a la salud”. Según sus estimaciones, entre 10.000 y 12.000 pacientes podrían quedar sin atención inmediata.

Álvarez recordó que el Instituto atiende no solo a pacientes de Bogotá, sino de todo el país, y que otras IPS también han cerrado servicios para la Nueva EPS.

“Esto es una violación grandísima de derechos humanos… es una sentencia de muerte anticipada”, afirmó, al tiempo que pidió al presidente ordenar un pago inmediato y un acuerdo de contratación para evitar la suspensión definitiva.

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Petro propone retirar licencias a EPS ineficientes

En medio de esta crisis, el presidente Gustavo Petro se refirió al futuro de las EPS. Aseguró que ya no se trata de liquidarlas, sino de retirarles la licencia de funcionamiento a aquellas que considera ineficientes. “Si se liquidan, no le pagan las deudas que tienen al sistema hospitalario y clínico del país… Entonces, por eso he propuesto quitar las licencias”, señaló.

El anuncio se suma a la incertidumbre que viven miles de pacientes con cáncer, quienes esperan una solución urgente para garantizar la continuidad de sus tratamientos.