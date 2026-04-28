Ryan Castro hizo sold out en una hora para su primer Campín en Bogotá: fanáticos piden más fechas

El mundo del espectáculo tiene los ojos puestos sobre Ryan Castro, quien el pasado lunes 27 anunció la fecha oficial de su segundo estadio en el país tras un demoledor éxito en su primera presentación en el Atanasio Girardot.

Pese a las amplias expectativas por la venta de la boletería en la primera etapa, la tiquetera tuvo que habilitar la venta general de inmediato ante la amplia demanda de boletos para llenar una de las plazas más apetecidas por los artistas colombianos.

Ryan Castro hace historia con su segundo sold out

Un nuevo capítulo se ha escrito en la historia de la carrera artística del antioqueño, quien ahora se ha catalogado como uno de los artistas potenciales que ya no llenan arenas, sino estadios completos en tiempo récord. Pese a que la información oficial del evento “Awoween” se dio a conocer el pasado lunes, la fanaticada no se hizo esperar con la alta demanda.

Según cifras de la tiquetera oficial del evento, el intérprete de ‘Sanka’ logró agotar toda la boletería en tan solo 60 minutos después de habilitar las entradas en la página oficial de TuBoleta.

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar entre sus más fieles seguidores ya que cientos de usuarios han manifestado su interés por celebrar una segunda fecha en el mismo escenario.

El pronunciamiento por parte del artista también llegó ya que el hombre dedicó un sentido mensaje, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, a su publico capitalino que lo vio crecer artísticamente.

“Estoy trabajando y yo todavía no creo esta noticia. Bogotá, yo me acuerdo todo lo que caminé sus calles y sus discotecas. Gracias y mil gracias, hicimos sold out en 1 hora de su estadio. Les prometo que vamos a prenderla feo, ustedes saben que yo no les fallo. Gracias mi Bogotá hermosa”, aseguró.

Así mismo, recordó varios de sus primeros shows que realizó en la capital al comparar que, a diferencia de años pasados, ahora conquistará un estadio completo el próximo 31 de octubre.

Ryan Castro hace historia en el Atanasio Girardot de Medellín

La industria no ha terminado de celebrar el gran impacto del artista al llenar también en tiempo récord su primer estadio en Medellín. Su show, que duró un poco más de cuatro horas, contó con 17 invitados de lujo entre los que se exaltaron a J Balvin, Maluma, Feid, Jorge Celedón, Baby Rasta & Gringo, entre otros.

Con estos éxitos, Ryan Castro se está consolidando como una de las mayores promesas del género urbano que próximamente conquistará más estadios tanto en Colombia como por fuera del territorio nacional.