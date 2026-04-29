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El montaje que publicó Donald Trump para advertir a Irán: "Se acabó el señor buena gente"

El presidente estadounidense eleva la presión sobre Teherán mientras crece el escepticismo por las negociaciones y su imagen generada con IA desata reacciones.

Donald Trump Estados Unidos advertencia Irán
FOTO: AFP

Noticias RCN

AFP

abril 29 de 2026
07:41 a. m.
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La tensión entre Estados Unidos e Irán se intensifica en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin a dos meses de guerra. El presidente Donald Trump lanzó una advertencia directa a Teherán, instándolo a “despertar” frente a la falta de avances en los diálogos.

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El mandatario utilizó su red Truth Social en donde compartió un montaje que ha generado reacciones. Se trata de una imagen generada con IA en la que aparece con gafas oscuras, portando un fusil y junto a la frase “Se acabó el señor buena gente”.

Las negociaciones entre Washington y Teherán han atravesado varias rondas sin resultados concretos. El principal obstáculo sigue siendo el programa nuclear iraní, que Estados Unidos busca limitar con restricciones estrictas.

¿Qué hay detrás del montaje de Donald Trump?

La publicación del montaje forma parte de una estrategia de presión. Además de sus declaraciones, Trump ordenó a su equipo prepararse para prolongar el cerco sobre los puertos iraníes, medida que impacta directamente las exportaciones de petróleo del país.

El escepticismo del mandatario también se refleja en su reacción ante una propuesta reciente de Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético global. A pesar de que la iniciativa fue considerada “mejor de lo esperado” por el secretario de Estado Marco Rubio, persisten dudas sobre la autoridad de los funcionarios iraníes que la impulsan.

¿Qué está en juego en el conflicto entre Estados Unidos e Irán?

El control del estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del conflicto. Por esta vía transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado consumido a nivel mundial en tiempos de paz, lo que convierte cualquier bloqueo o restricción en un factor de impacto global.

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Mientras tanto, dentro del gobierno estadounidense se evalúan distintos escenarios. Según informes de prensa, Trump considera que tanto reanudar los bombardeos como retirarse del conflicto representan riesgos elevados. En su lugar, apuesta por mantener la presión económica y militar hasta lograr concesiones de Teherán, una postura que la república islámica ya ha rechazado.

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