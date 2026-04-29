Karol G agotó en tiempo récord su primera fecha en Colombia y anunció dos más

El internet se encuentra conmocionado ante la arrasadora venta de boletos para la nueva gira de Karol G que le dará la vuelta al mundo entero. Sin embargo, sus más fieles fanáticos en Colombia han manifestado su inquietud por conocer más fechas y nuevas ciudades a excepción de la capital.

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El tiempo de espera terminó y la anhelada fecha para adquirir las entradas de la gira ‘Viajando por el Mundo’ llegó. Sin embargo, miles de fanáticos ingresaron horas antes para asegurar su puesto en la fila virtual habilitada por Ticketmaster en su página oficial.

La disponibilidad de las entradas se agotaron en contados segundos ya que cientos de usuarios manifestaron que todas las localidades ya se encontraban vendidas en tiempo récord.

Ante la excesiva demanda, la tiquetera oficial del evento ya informó que Carolina Giraldo no solo se presentará en el Campín este próximo 4 de diciembre, sino que también llegará el 5 y 6 de diciembre.

Según la información oficial, la venta para las dos nuevas fechas estarán disponibles a partir de las 12:00 p.m. de este miércoles 29 de abril y se conservan los valores de la primera venta de boletos.

Por supuesto, la conversación ha aumentado en redes sociales ya que, pese a que algunos usuarios ya manifestaron que aseguraron sus entradas, otros han manifestado que la excesiva demanda de boletos no les ha permitido ingresar a la página para realizar la compra.

Karol G hace historia con su nueva gira mundial

No cabe duda de que la novedad de su nuevo tour mundial es todo un acontecimiento entre sus más fieles fanáticos ya que la mujer ha tenido que ampliar las fechas de su gira en varias ciudades a raíz de la masiva asistencia para su show.

Con esto, Karol G se impone nuevamente como uno de los íconos musicales más fuertes del mundo entre la industria musical global.