Decisivo: se tomó trascendental decisión tras el reciente congelado en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia han manifestado su emoción por ser testigos de la conformación del top 8 de la competencia y la aproximación del gran final del reality más popular del país.

Sin embargo, las polémicas no se han hecho esperar ya que la más reciente visita por parte de Yuli Ruiz ya ha desatado un sin fin de comentarios y especulaciones entre los participantes que siguen en juego.

RELACIONADO Precios para el próximo concierto de Karol G en el Campín de Bogotá revolucionan las redes

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Mariana?

En las horas más recientes, Juanda Caribe tuvo una seria conversación en compañía de sus compañeros ‘Campanita’ y Mariana con los que exaltó sus dudas sobre el más reciente mensaje que compartió Yuli Ruiz al ingresar por medio de un congelado. Según la exparticipante, era importante que cuidara a la familia que se encuentra a su espera en el mundo exterior.

Sus palabras ya han generado gran conmoción y dudas sobre lo que realmente está sucediendo en el mundo real, pues incluso el hombre tomó las cámaras del lugar para hacer extensivo un mensaje de disculpas por sus comportamientos dentro del recinto.

Sin embargo, el hombre no se limitó a hablar ante las cámaras ya que decidió tomar a Mariana para explicarle su temor por las posibles consecuencias de sus acciones en los días más recientes.

Aunque su principal intención es que la mujer no se vea afectada por lo sucedido, la antioqueña dijo que no estaba dispuesta a alejarse de su compañero por los comentarios de una persona que ya no sigue en el juego.

“Me duele lo que te pase. Yo no quiero que termine en algo feo (...) si mi barco se está hundiendo debes salvarte. No quiero ser egoísta y que por lo que yo sienta tu entres en tela de juicio. No me siento bien, siento que es mi culpa”, explicó.

No obstante, Zapata reiteró que ella se “hundirá con él” en su mismo barco. De esta manera, finalizó el asunto.

Camión de la mudanza en La Casa de los Famosos

Por otro lado, el camión de la mudanza generó caos y pánico entre todos los participantes ya que, durante la gala más reciente, las luces se apagaron para darle la bienvenida a la polémica sección que ya ha eliminado a dos participantes de la temporada.

En esta oportunidad, ingresó para intimidar a todos ya que, durante la semana del sabotaje, este se llevó a Valentino Lázaro. Sin embargo, el creador de contenido se ocultó detrás de uno de los sofás para terminar sorprendiendo a sus demás compañeros.