Fuerte temblor en Colombia este miércoles 29 de abril: así lo reportó el SGC

Un sismo de magnitud 4.0 se registró en Colombia durante la mañana de este miércoles 29 de abril, generando alerta entre los habitantes del centro del país. El movimiento telúrico fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano, que entregó los detalles oficiales del evento.

De acuerdo con el reporte, el temblor ocurrió a las 11:40 a. m. (hora local) y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, lo que explica por qué fue percibido con mayor intensidad en varias zonas cercanas al epicentro.

Epicentro y zonas donde se sintió el temblor

Según el SGC, el sismo tuvo una magnitud de 4 y se localizó en coordenadas cercanas a Guayabetal, a pocos kilómetros de municipios como Villavicencio y El Calvario.

En concreto, Guayabetal se ubicó a 9 kilómetros del epicentro, mientras que El Calvario a 14 km y Villavicencio a 16 km. Además, el evento fue detectado por 39 estaciones sísmicas, lo que permitió una medición precisa del fenómeno.

Por su ubicación y profundidad, el temblor se sintió con mayor fuerza en el corredor vial que conecta a Bogotá con los Llanos Orientales, una zona donde este tipo de eventos no son inusuales.

Autoridades descartan afectaciones

Tras el sismo, organismos de emergencia realizaron un monitoreo en las zonas cercanas. Desde la Defensa Civil Colombiana, el director seccional en Meta, Jorge Díaz, entregó un parte de tranquilidad a Noticias RCN.

“El epicentro fue en Pipiral, a 3 km de la ciudad de Villavicencio. En este momento hicimos un barrido y no hay afectaciones ni en la ciudad de Villavicencio como en los municipios ubicados en el corredor vial de Restrepo y Cumaral”, aseguró.

El funcionario agregó que “hasta el momento no tenemos afectaciones. Estamos coordinando con la oficina de Gestión del Riesgo a ver si se presentan réplicas”.