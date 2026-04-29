Platense vs. Santa Fe por Libertadores: convocados, novedades y declaraciones de Pablo Repetto

Independiente Santa Fe se juega una carta clave este miércoles a las 5:00 p.m. (hora colombiana) cuando visite a Platense en territorio argentino, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El equipo bogotano llega con la necesidad de sumar de a tres para no complicar aún más su camino en el torneo continental.

Actualmente, el conjunto cardenal es último del grupo E con apenas un punto, por detrás de Corinthians (6), Platense (3) y Peñarol (1). Un triunfo en Argentina podría cambiar el panorama y devolverle opciones reales de clasificación.

Repetto confía en el momento de Independiente Santa Fe

El técnico Pablo Repetto se mostró optimista en la previa del compromiso. “Con mucha ilusión de haber logrado dos resultados positivos que nos deja con posibilidades en el torneo local para clasificar en los 8”, señaló.

Además, destacó la importancia de llegar con confianza: “Ganar genera confianza, creo que llegamos así. Enfrentamos a un equipo que, como todo en la copa, se hará fuerte. Un rival aguerrido, que no da la pelota por perdida. Así que buscaremos estar en el nivel porque necesitamos de eso para ganar el partido”.

Las declaraciones reflejan la mentalidad del grupo, que entiende la exigencia de jugar en Argentina y la importancia de sumar en condición de visitante.

Convocados de Santa Fe y novedades para el duelo

Santa Fe viajó con una nómina de 25 jugadores, con algunas novedades importantes. Entre ellas destacan las inclusiones de Iván Scarpeta, Jhon Meléndez, Kevin Cortés y Yeicar Perlaza, quienes aparecen como alternativas para reforzar distintas líneas del equipo.

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En la convocatoria sobresalen nombres de experiencia como Andrés Marmolejo en el arco, una defensa liderada por Helibelton Palacios y Emmanuel Olivera, y un frente de ataque comandado por Hugo Rodallega.

El reto no será sencillo, pero Santa Fe sabe que necesita un resultado positivo para seguir con vida en la Libertadores. El partido en Argentina marcará, en buena medida, el rumbo del equipo en el certamen.