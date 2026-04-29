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Multas de tránsito en Colombia que superan los $10 millones en 2026: ¿Cuáles son?

En Colombia sí existen multas de tránsito que superan los $10 millones en 2026. Conozca cuáles son, en qué casos aplican y por qué estas sanciones son las más altas del país.

Multas de tránsito en Colombia que superan los $10 millones en 2026: ¿Cuáles son?
Foto: Secretaria Movilidad y Freepik

Noticias RCN

abril 29 de 2026
12:10 p. m.
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En Colombia, hablar de multas de tránsito que superan los $10 millones puede sonar exagerado, pero es una realidad en 2026. Eso sí, no se trata de infracciones comunes, sino de faltas extremadamente graves que ponen en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones.

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Con la actualización de valores basada en la Unidad de Valor Básico (UVB), las sanciones más severas del Código Nacional de Tránsito han alcanzado cifras históricas. Sin embargo, es clave entender en qué casos aplican realmente estos montos.

Las infracciones que superan los $10 millones

Las únicas multas que sobrepasan esta cifra están relacionadas, en su mayoría, con el consumo de alcohol al conducir. Por ejemplo, manejar en estado de embriaguez en niveles altos puede generar sanciones que van desde varios millones hasta más de $60 millones, dependiendo del grado de alcohol y si hay reincidencia.

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Otra de las infracciones más costosas es negarse a realizar la prueba de alcoholemia. En este caso, la sanción es de las más altas del sistema, ya que no solo implica una multa millonaria, sino también la cancelación de la licencia de conducción.

Además del impacto económico, estas faltas incluyen otras consecuencias como la inmovilización del vehículo y la suspensión o pérdida definitiva del permiso para conducir.

¿Por qué son tan altas estas multas?

El objetivo de estas sanciones no es recaudar dinero, sino desincentivar conductas peligrosas. Las autoridades buscan enviar un mensaje claro: manejar bajo los efectos del alcohol puede tener consecuencias graves, tanto legales como humanas.

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Por otro lado, es importante no confundir estas infracciones con las más comunes. Acciones como exceder la velocidad, no tener SOAT o pasarse un semáforo en rojo suelen tener multas mucho más bajas, generalmente por debajo del millón de pesos.

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