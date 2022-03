Brownie asumió su cargo como el primer perro presidencial de Chile

Tras la toma de posesión de Gabriel Boric como presidente de la República de Chile, presentó parte del Equipo que acompañará el Ejecutivo los próximos cuatro años. Entre sus miembros destaca Brownie, quien se convirtió en el ‘primer perro presidencial’ de este país.

Al ganar las elecciones, Boric definió cuál sería el papel que jugaría Brownie para la Presidencia de Chile, por tal razón, desde diciembre de 2021 creó un perfil en redes sociales que ya suma 450.000 seguidores y su publicación como "Primer Perro Presidencial" alcanzó más de 350.000 "me gusta".

Un pajarito me contó que mi humano ha tenido que armar un equipo que lo acompañe en la travesía de liderar el país, así que ocupé todos mis encantos para que me dijera quienes serían, pero no lo logré 😒. Mañana a las 9am estaré atento para ver qué novedades nos trae 👀 pic.twitter.com/FcW8ddNU2H — Brownie Boric Font (@BrownieBoric) January 20, 2022

Le puede interesar: Gabriel Boric asume como el presidente más joven de Chile

Brownie, el fiel amigo de Gabriel Boric, asumió este viernes 11 de marzo su cargo como “primer perro de la República de Chile”, y dejó constancia de ello a través de sus cuentas oficiales en Twitter e Instagram, con una foto donde usa por primera vez su banda presidencial.

"Me encuentro aquí frente a ustedes, en lo que es una de las grandes sorpresas del destino. Yo, un perro quiltro, me convierto por elección popular en el Primer Perro Presidencial de la República de Chile", fue el primer mensaje tras posesionarse en el cargo.

En su cuenta de Instagram, el primer mensaje de Brownie a la nación tras el triunfo de Boric en las elecciones, fue: “Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro. Me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, sino por todas las mascotas de Chile. ¡Guau!”.

Vea también: Gabriel Boric, el exlíder estudiantil que se convirtió en presidente de Chile

Brownie es un perro mestizo que no solo se convirtió en el fiel y mejor amigo del presidente más joven de la historia de Chile, sino que también será su compañero, guardián y mano derecha durante sus cuatros años de gobierno.

La publicación cuando asumió su cargo enterneció las redes sociales:

"Juro ser el mejor amigo de cada una y uno de ustedes, pondré el alma en el ruedo y haré todo lo que esté a mi alcance y en mis patas por canalizar sus peticiones para que sean conocidas y escuchadas. Me comprometo a dar voz a las demandas que me han hecho llegar, y mover mi colita para luchar por sus ideales”.

De ahora en adelante, Brownie tiene la tarea de canalizar las peticiones de los ciudadanos, como mediador y protector de sus necesidades. La posesión de Brownie generó una gran acogida en las redes sociales, pues muchos animalistas aplaudieron la acción de Boric para con su mascota.

En contexto: ¡Qué ternura! Esta es la nueva mascota de la Casa Blanca