La dolorosa despedida de Bruce Willis tras ser trasladado a un centro donde se tratará su demencia

En un conmovedor giro de los acontecimientos que refleja la inexorable progresión de su enfermedad, el icónico actor Bruce Willis, de 68 años, ha sido trasladado a un centro de cuidado permanente especializado.

La noticia, revelada por su esposa, Emma Heming Willis, en una reciente entrevista, marca un nuevo y doloroso capítulo en la batalla del protagonista de "Duro de Matar" contra la demencia frontotemporal, una afección neurodegenerativa que ha transformado la vida de su familia por completo.

La decisión de trasladar a Willis fuera del hogar familiar no ha sido tomada a la ligera. Según Heming, fue una de las determinaciones más difíciles de su vida, pero se volvió inevitable ante las crecientes y complejas necesidades de cuidado del actor.

Esta es la enfermedad que tiene Bruce Willis

La demencia frontotemporal, a diferencia del Alzheimer, afecta principalmente las áreas del cerebro responsables del lenguaje, el comportamiento y las funciones motoras, dejando al paciente con un declive cognitivo severo, mientras que su condición física puede permanecer relativamente intacta.

En el caso de Willis, este deterioro progresivo ha llegado a un punto en el que requiere atención especializada las 24 horas del día.

A pesar de la separación física, el hogar de cuidados, una residencia de una sola planta adaptada a sus necesidades, se encuentra muy cerca de la casa de su familia. Esto permite que Emma, sus hijas Mabel y Evelyn, y las hijas mayores del actor, Rumer, Scout y Tallulah (fruto de su matrimonio con Demi Moore), mantengan un contacto constante y cariñoso. La familia ensamblada, que ha demostrado una unión inquebrantable desde que se hizo público el diagnóstico, sigue siendo el pilar de apoyo fundamental para el actor.

En palabras de su esposa, el actor sigue "muy activo" y en "muy buena salud" física, pero es "su cerebro el que le está fallando".

Emma Heming ha hablado con desgarradora sinceridad sobre el impacto emocional de la enfermedad. Relató cómo los primeros signos de la demencia se manifestaron mucho antes del diagnóstico oficial de 2023, cuando Willis fue inicialmente diagnosticado con afasia en 2022. Recordó cómo el Bruce "hablador y expresivo" de siempre comenzó a volverse más distante y silencioso, un cambio que al principio ella atribuía a un posible enfriamiento en su relación.

Ahora, con la certeza del diagnóstico, la familia ha encontrado una nueva forma de comunicarse. Aunque Willis ha perdido la capacidad de hablar, la conexión se mantiene a través de gestos, miradas y sonrisas fugaces que, para su familia, son un destello del hombre que fue.