CANAL RCN
Reconocido restaurante en Colombia ofrece 2x1 para quienes se llamen Brayan: es por tiempo limitado

En Colombia, un reconocido restaurante lanzó una promoción especial: 2x1 en hamburguesas para quienes se llamen Brayan o sus variantes. La oferta estará disponible solo por tiempo limitado.

Burguer King dará 2 x 1 a los Brayan
Foto: Freepik

septiembre 18 de 2025
05:35 p. m.
En Colombia, el nombre Brayan ha pasado de ser un meme viral a convertirse en el centro de un debate nacional sobre identidad y respeto, luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro en un consejo de ministros.

Sin embargo, una reconocida cadena de restaurantes decidió darle un giro positivo a la coyuntura y sorprender a miles de personas con una promoción especial.

La campaña “Brayan King” y la promoción del 2x1

Entre el 17 y el 21 de septiembre, todas las personas que se llamen Brayan, Brian, Braian, Bryant o cualquier variación, podrán acceder a un 2x1 en la hamburguesa Beacon Feast Whopper® en los restaurantes de la cadena en Colombia.

“Aquí somos Brayan Lovers 👑, por eso hicimos esta promo para demostrarles que aquí los queremos el doble”, señaló la marca en sus redes sociales al presentar la campaña bajo el nombre de Brayan King.

La dinámica es sencilla, pues quienes deseen participar deben presentar un documento válido que confirme que su nombre corresponde a alguna de las variantes mencionadas.

Una apuesta de real time marketing que se volvió viral
La acción se convirtió rápidamente en tema de conversación, pues logra capitalizar una coyuntura polémica desde el humor y sin confrontación política.

Según los voceros de la marca, el objetivo es reconocer y dar protagonismo a un grupo que se ha visto estigmatizado en redes sociales.

La campaña fue creada en alianza con la agencia Proximity BBDO y refleja cómo el real time marketing puede conectar con las audiencias jóvenes en el momento adecuado.

