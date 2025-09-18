Estos son los departamentos con más “Brayan” registrados en Colombia

En los últimos días, el nombre Brayan volvió a ser tendencia en Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro, durante un consejo de ministros televisado el pasado 15 de septiembre, se refiriera a algunos jóvenes como “muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayans”.

Sus palabras generaron debate en redes sociales y rápidamente la Asociación de Brayan de Colombia (A.B.C.) publicó un comunicado oficial.

En este mensaje, el colectivo aseguró que su intención no era otra que responder con humor e ironía a los estigmas sociales que enfrentan quienes llevan ese nombre.

“Nuestro reciente comunicado nació como un ejercicio de humor e ironía sobre los estigmas sociales que cargamos los Brayans”, puntualizó la A.B.C.

Cundinamarca lidera el listado de Brayan en Colombia

De acuerdo con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Brayan es un nombre bastante popular en el país, especialmente en Cundinamarca, donde se registran 41.943 personas con este nombre.

Le siguen Valle del Cauca, con 15.662; Antioquia, con 14.480; Santander, con 8.758; y Nariño, con 7.142.

Estos departamentos concentran el mayor número de colombianos llamados Brayan y muestran la fuerte presencia del nombre en diferentes regiones.

El top 10 lo completan Boyacá (6.333), Tolima (6.298), Atlántico (6.119), Norte de Santander (5.992), Cauca (5.691) y Huila (5.454).

Los departamentos con menos Brayan en Colombia

En contraste, las regiones con menos registros son San Andrés, con apenas 23 personas; Vaupés, con 138; Guainía, con 193; Amazonas, con 215; y Vichada, con 373.

También aparecen con cifras reducidas Guaviare (556), Arauca (1.060), Chocó (1.206), Casanare (1.560) y La Guajira (1.665).

Estos datos reflejan cómo un nombre puede convertirse en un fenómeno cultural, no solo por su popularidad en las estadísticas oficiales, sino también por el impacto que genera en la conversación pública y en la identidad de miles de colombianos.