CANAL RCN
Tendencias

Estos son los departamentos con más “Brayan” registrados en Colombia

La Registraduría reveló los departamentos con más Brayan en Colombia. Cundinamarca lidera el listado, mientras San Andrés es el que menos registra. Conozca las cifras completas.

Registraduria- Brayan
Foto: registraduría y edición

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
03:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, el nombre Brayan volvió a ser tendencia en Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro, durante un consejo de ministros televisado el pasado 15 de septiembre, se refiriera a algunos jóvenes como “muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayans”.

¿Cédula digital tiene fecha de vencimiento en Colombia? Esto dice la Registraduría Nacional
RELACIONADO

¿Cédula digital tiene fecha de vencimiento en Colombia? Esto dice la Registraduría Nacional

Sus palabras generaron debate en redes sociales y rápidamente la Asociación de Brayan de Colombia (A.B.C.) publicó un comunicado oficial.

En este mensaje, el colectivo aseguró que su intención no era otra que responder con humor e ironía a los estigmas sociales que enfrentan quienes llevan ese nombre.

“Nuestro reciente comunicado nació como un ejercicio de humor e ironía sobre los estigmas sociales que cargamos los Brayans”, puntualizó la A.B.C.

Cundinamarca lidera el listado de Brayan en Colombia

De acuerdo con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Brayan es un nombre bastante popular en el país, especialmente en Cundinamarca, donde se registran 41.943 personas con este nombre.

Un perro atacó el rostro de Melissa Gate: el momento quedó registrado en video
RELACIONADO

Un perro atacó el rostro de Melissa Gate: el momento quedó registrado en video

Le siguen Valle del Cauca, con 15.662; Antioquia, con 14.480; Santander, con 8.758; y Nariño, con 7.142.

Estos departamentos concentran el mayor número de colombianos llamados Brayan y muestran la fuerte presencia del nombre en diferentes regiones.

El top 10 lo completan Boyacá (6.333), Tolima (6.298), Atlántico (6.119), Norte de Santander (5.992), Cauca (5.691) y Huila (5.454).

Los departamentos con menos Brayan en Colombia

En contraste, las regiones con menos registros son San Andrés, con apenas 23 personas; Vaupés, con 138; Guainía, con 193; Amazonas, con 215; y Vichada, con 373.

También aparecen con cifras reducidas Guaviare (556), Arauca (1.060), Chocó (1.206), Casanare (1.560) y La Guajira (1.665).

¿Bebé fue registrado con el nombre de "Chat Yipiti"? Registraduría aclaró el caso
RELACIONADO

¿Bebé fue registrado con el nombre de "Chat Yipiti"? Registraduría aclaró el caso

Estos datos reflejan cómo un nombre puede convertirse en un fenómeno cultural, no solo por su popularidad en las estadísticas oficiales, sino también por el impacto que genera en la conversación pública y en la identidad de miles de colombianos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Yina Calderón y Juliana se unieron en un inédito video: ¿enfrentaron críticas?

Artistas

Yandel regresa a Colombia con un show “Reguetón Sinfónico”: fecha, precios y lugar

Turismo

Rodada en Bogotá con KLM: Villa Holandesa y sorteo de viaje a Ámsterdam

Otras Noticias

Radamel Falcao García

Falcao habló sobre el mal estado de las canchas del FPC: "Parece que estás entrenando en la arena de Miami"

Falcao habló sobre Bogotá y la situación de las canchas del fútbol profesional colombiano.

JEP

El presupuesto que debe garantizar el Gobierno Nacional para cumplir las sentencias de la JEP

En agosto del mes pasado, el Gobierno destinó $20.000 millones de pesos a la JEP para respaldar las primeras sanciones.

Turismo

Aerolínea lanzó hasta 70 % de descuento en vuelos por amor y amistad

Alimentos

¿Cuáles son los riesgos de consumir proteínas en polvo de manera excesiva?

Estados Unidos

Estados Unidos toma radical decisión con visas de extranjeros: esta es la razón