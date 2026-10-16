Reconocido cantante fue operado de urgencia en Colombia: esto se reveló recientemente sobre su estado

El pasado 7 de octubre de 2026, en Rionegro, Antioquia, un reconocido artista internacional tuvo que ingresar de urgencia a un quirófano para un procedimiento quirúrgico.

Se trata de Luis Armando Lozada Cruz, que nació en Nueva York, se mudó a los cinco años a Puerto Rico y es reconocido en la escena musical como Vico C, uno de los exponentes más importantes en el rap de América Latina.

El intérprete de 'Lo grande que es perdonar' presentó un problema en su columna, pero, de acuerdo con lo revelado por los especialistas, tuvo una cirugía exitosa.

Este fue el procedimiento quirúrgico al que tuvo que someterse Vico C en Colombia

El 13 de octubre de 2026, mediante un comunicado oficial difundido por Sonia, la pareja de Vico C, se detalló que Vico C ingresó al Hospital San Vicente de Paul, en Rionegro, Antioquia, y que se corrigió una deformidad en su columna cervical.

"El reconocido rapero puertorriqueño Vico C se encuentra en excelentes condiciones clínicas y evoluciona favorablemente tras someterse a una intervención quirúrgica de columna cervical. Mediante este procedimiento, los especialistas lograron liberar las estructuras nerviosas afectadas, corregir la deformidad existente y proporcionar estabilidad", se enfatizó.

"Uno de los indicadores más alentadores de su recuperación fue que, apenas dos horas después de concluida la intervención, el artista ya podía movilizarse. Desde entonces, ha mantenido una evolución posoperatoria favorable, con sus signos vitales estables y el dolor propio del procedimiento bajo control médico", se añadió.

¿Qué es lo último que se ha sabido del estado de salud de Vico C?

En la tarde del 15 de octubre, Sonia, la pareja de Vico C, compartió un nuevo post en el que reveló que el artista ya recibió el alta médica y que permanece en reposo en una vivienda de Medellín.

"¡Ya en Medellín! Tomando un poco de sol, aire fresco y escuchando música junto a este gran poeta. Dios, tuya es la gloria y todo el honor", redactó.