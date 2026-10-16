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El emotivo mensaje de Campanita a Johanna Fadul tras la noticia de su embarazo

Los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia tuvieron una nueva interacción en redes sociales.

Campanita Johanna Fadul
FOTO: Canal RCN

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octubre 16 de 2026
07:45 p. m.
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Este 15 de octubre, Johanna Fadul y su esposo, Juanse Quintero, confirmaron a través de sus redes sociales que van a ser padres. La actriz volvió a quedar en embarazo luego de la dura pérdida de sus gemelas en 2015 cuando tenían alrededor de 7 meses de gestación.

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La noticia movió fibras en la farándula colombiana y le llegaron múltiples mensajes a la pareja felicitándolos por esta nueva etapa en sus vidas. En el pasado han manifestado el dolor que les dejó el primer embarazo, por lo que ahora están listos para volver a vivir la experiencia.

El inesperado mensaje de Campanita a Johanna Fadul

La reciente participación de Johanna Fadul en La Casa de los Famosos Colombia estuvo marcada por una fuerte polémica con Campanita, situación que desencadenó en su expulsión del reality del Canal RCN y en posteriores controversias entre ambos participantes.

Sin embargo, Campanita reaccionó a la noticia del embarazo de Johanna con un tierno mensaje a través de sus redes sociales, dejando claro que estas situaciones habrían quedado en el pasado, por lo que dejó una felicitación para la pareja.

"El sol vuelve a brillar y la felicidad aumenta en toneladas. Bendiciones", escribió el creador de contenido en sus historias de Instagram, citando la publicación de Fadul con la fotografía de la radiografía.

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