“Es otra”: internautas desempolvan fotos inéditas de Yuli Ruiz antes de ingresar a La Casa de los Famosos

La participación de algunos jugadores de La Casa de los Famosos Colombia ya ha generado gran revuelo entre la comunidad virtual, pues varios de estos han protagonizado amplias polémicas que ya son tendencia en la competencia. Este es el caso de Yuli Ruiz, quien se ha llevado la atención de los seguidores del reality al protagonizar una relación afectiva con el actor Alejandro Estrada.

Sin embargo, su vínculo ya ha sido blanco de fuertes críticas por parte de cientos de fanáticos y algunos de sus compañeros de juego. Ante la popularidad del asunto, usuarios ya han tomado las redes sociales para viralizar fotografías inéditas de la mujer en años pasados.

Así lucía Yuli Ruiz en años pasados

El interés por conocer detalles del pasado de algunos participantes se ha convertido en una constante entre los televidentes. Por esto, han sido desempolvadas varias fotografías inéditas de la mujer, mientras llegó a compartir con Karina García al ser integrantes del grupo ‘Divas del Fútbol’ en el que varias famosas y modelos participaron.

Pese a que la fotografía tiene un poco más de cinco años, cientos de fanáticos ya han reaccionado a las instantáneas al exaltar la importante cantidad de procedimientos estéticos a los que, presuntamente, la mujer se habría sometido para lucir como lo hace hoy en día.

A las reacciones también se sumó la discusión sobre los cambios de Karina García, quien en varias ocasiones ha dado a conocer mayores detalles sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

Yuli Ruiz es abordada por Valentino y Beba

Por otro lado, una nueva polémica se ha desatado dentro de La Casa de los Famosos Colombia ya que el poder del espionaje llevó a que Valentino le dirigiera la palabra a Yuli Ruiz para darle a conocer algunos de los comentarios que sus compañeros han hecho sobre ella a sus espaldas.

El hecho ha generado un amplio debate en redes ya que, mientras algunos fanáticos aseguraron que creer en Lázaro fue un error, otros exaltaron el gesto del creador de contenido con la modelo antioqueña.