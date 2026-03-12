¿Qué pasaría con los votos de los congresistas que se reeligieron y fueron enviados a la cárcel por caso UNGRD?

La Corte Suprema de Justicia confirmó que los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique serán enviados a la cárcel mientras avanza la investigación por el caso de la UNGRD. Además, Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad, también fueron vinculados al proceso.

Estas seis personas fueron acusadas por el alto tribunal del delito de cohecho impropio, estableciendo que habrían habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.

Los dos congresistas que fueron cobijados con medida de aseguramiento fueron reelegidos el pasado 8 de marzo para un nuevo periodo legislativo. Manzur pasó de la Cámara al Senado con más de 130.000 votos con el aval del Partido Conservador. Entre tanto, Manrique volvió a quedarse con la curul de paz (Citrep) en Arauca con 5.640 votos.

¿Qué pasará con las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique?

Según explicó el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Pedro Felipe Gutiérrez, el escenario jurídico más probable hoy apunta a que sí podría aplicarse la figura de la “silla vacía”, incluso frente al nuevo periodo para el que fueron elegidos.

De acuerdo con el exmagistrado, la interpretación que han adoptado la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado es que la restricción prevista en el artículo 134 de la Constitución se activa cuando un congresista incurre en delitos contra la administración pública, como el cohecho impropio que se investiga en este caso.

Bajo esa línea jurisprudencial, la sanción política no solo se aplicaría al cargo que actualmente ejercen, sino también a la elección en la que resultaron ganadores el pasado 8 de marzo.

“Uno podría afirmar (…) que quien incurre en esos tipos de delitos, así no haya asumido el cargo frente a la elección que se dio, cabe la silla vacía. Es el planteamiento actual de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales”, explicó Gutiérrez.

No obstante, el exmagistrado aclaró que no comparte esa interpretación, pues considera que la norma constitucional habla de reemplazo de un congresista, lo que implicaría que primero debe existir alguien ejerciendo el cargo.

“Si Manzur no ha asumido el cargo para ser senador, ¿por qué se restringe el reemplazo? Simplemente debería llamarse al que sigue en la lista”, señaló.

¿Qué pasa con los votos que obtuvieron?

El exmagistrado también aclaró que los votos obtenidos por ambos congresistas no se pierden.

Según explicó, la legislación electoral colombiana no contempla que una situación como esta implique la pérdida de la votación, por lo que esos sufragios siguen contando para los partidos, tanto para el cálculo del umbral como para los derechos de financiación.

“La votación se sigue contando como si fuera para el partido. No se le asigna la curul, pero de todas maneras es contabilizada”, precisó.

En ese sentido, aunque las curules podrían quedar vacantes, los resultados electorales y los efectos financieros de la votación se mantienen para las colectividades.

Por ahora, el proceso judicial y la eventual suspensión de sus funciones marcan el inicio de un escenario de incertidumbre política y jurídica para los congresistas involucrados en el caso de la UNGRD.