Pilas, estudiantes: los colegios públicos donde tendrían que reponer clase este 14 de marzo

Algunos estudiantes de colegios públicos podrían tener que reponer clases el sábado 14 de marzo tras el paro de docentes. Conozca quiénes.

Foto Freepik

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
07:18 p. m.
La jornada de paro convocada por los docentes del Distrito en Bogotá podría traer cambios en el calendario académico de algunos colegios públicos de la ciudad.

Según informó la Secretaría de Educación del Distrito, ciertos estudiantes tendrían que reponer clases este sábado 14 de marzo, dependiendo de cómo se desarrollen las actividades durante el día de la protesta.

Desde las primeras horas de la mañana, docentes del Distrito se movilizaron por el corredor de la calle 26 en una jornada de protesta contra varias decisiones de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. La manifestación fue convocada por la Asociación Distrital de Educadores (ADE) y se planteó como un paro de 24 horas.

¿Por qué algunos estudiantes podrían reponer clases el sábado?

De acuerdo con la Secretaría de Educación, el paro docente puede afectar el desarrollo normal de las clases programadas para el jueves 12 de marzo en algunas instituciones educativas oficiales.

Por esta razón, la entidad emitió un memorando dirigido a rectores y rectoras de colegios públicos con lineamientos para garantizar la continuidad del calendario académico.

En el documento se recuerda que el año escolar debe cumplir con 40 semanas lectivas, por lo que se contempla la posibilidad de realizar una jornada académica el sábado 14 de marzo.

“La jornada del 14 de marzo deberá ser coordinada por el rector o por los directivos docentes de cada institución educativa”, señaló la Secretaría.

¿Qué estudiantes deberán asistir el sábado a clase?

La entidad explicó que no todos los estudiantes tendrán que asistir ese día. Cada institución educativa evaluará qué grupos resultaron afectados por la suspensión de clases y convocará únicamente a esos estudiantes para recuperar la jornada.

Además, los colegios que cuentan con modalidad de estudio los fines de semana deberán coordinar con su Dirección Local de Educación la organización de los espacios para poder realizar la reposición de clases.

Por su parte, el presidente de la ADE, Raúl Vásquez, indicó que el paro busca llamar la atención sobre lo que consideran una crisis en la educación pública. Entre las preocupaciones mencionadas están la insuficiencia en la alimentación escolar, el cierre de aulas de apoyo para estudiantes con discapacidad y cambios en estímulos docentes.

