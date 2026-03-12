Karina García reveló las tres razones de la infidelidad femenina

Karina García, recordada por su participación en el reality La Casa de los Famosos Colombia, volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir su opinión sobre las razones que, según su experiencia, pueden llevar a una mujer a ser infiel en una relación.

Las declaraciones se dieron durante una conversación en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, donde la influenciadora paisa participaba en un diálogo.

En medio de la charla, García planteó una reflexión que rápidamente llamó la atención del grupo y del público.

“Una mujer siempre va a ser infiel por tres razones. ¿Ustedes saben cuáles?”, preguntó inicialmente, lo que generó curiosidad entre los participantes del programa.

Ante la inquietud de sus compañeros, la creadora de contenido decidió explicar uno por uno los motivos que, desde su perspectiva, pueden desencadenar una infidelidad femenina.

Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a debatir sobre si las razones mencionadas por la influencer reflejan realmente lo que ocurre en muchas relaciones de pareja.

Karina García reveló por qué las mujeres son infieles

La primera razón mencionada por Karina García fue la falta de atención dentro de la relación. Según explicó durante la conversación, para muchas mujeres los pequeños detalles y el interés emocional por parte de la pareja tienen un valor importante.

Durante el programa, la influenciadora señaló que gestos simples como preguntar cómo se siente la pareja, si ha comido o si necesita algo pueden marcar la diferencia en la estabilidad emocional de una relación.

También mencionó que hay momentos en los que las mujeres pueden sentirse más sensibles, por ejemplo durante cambios hormonales, y que en esos periodos la atención y el acompañamiento de la pareja pueden resultar clave.

García aclaró además que cuando habla de atención no se refiere exclusivamente a aspectos económicos o a regalos costosos, sino a gestos cotidianos que demuestran interés y cercanía.

No necesariamente estoy hablando de la parte económica, pero claramente es muy importante también.

Karina García explicó las tres razones por las que las mujeres son infieles

La segunda razón que mencionó la exintegrante de La Casa de los Famosos Colombia está relacionada con el ámbito íntimo dentro de la relación.

De acuerdo con su explicación, la satisfacción sexual también puede influir en la estabilidad de una pareja.

En su intervención, la creadora de contenido señaló que tradicionalmente se suele asociar el deseo sexual con los hombres, pero destacó que las mujeres también tienen necesidades emocionales y físicas en ese sentido.

Según su reflexión, sentirse satisfecha en la vida íntima es un aspecto que puede influir en la manera en que una persona percibe su relación de pareja.

Para una mujer también es importante sentirse satisfecha a nivel sexual. Sí, claro, los hombres son supercarnales, los hombres están invadidos de testosterona. Me atrevería a decir que son un 99,9 de testosterona, pero las mujeres también somos hormonales, las mujeres también somos sexuales y nos gusta que un macho o pues que nuestra pareja nos haga el amor rico, mencionó.

Finalmente, García mencionó un tercer motivo que, según ella, puede ser determinante en algunos casos: la venganza. La influenciadora explicó que esta situación puede presentarse cuando una mujer ha descubierto previamente una traición por parte de su pareja.

Casi siempre el tema de la venganza es porque su pareja previamente o anteriormente ya le había puesto cachos con otra persona o le había encontrado un mensaje de coqueteos”, confirmó Karina.

En esos escenarios, afirmó, algunas personas pueden reaccionar intentando responder a la infidelidad con una conducta similar.